Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Шахматы
Новости
Статьи
Карякин бросает вызов
Главная
Шахматы

Сегодня, 11:46

Шахматистка Лагно рассказала, как муж Александр Грищук помогает ей готовиться к турнирам

Ана Горшкова
Корреспондент
Telegram Дзен

Трехкратная чемпионка мира по блицу Екатерина Лагно рассказала, что ее муж, тоже трехкратный чемпион мира по блицу, Александр Грищук помогает ей шахматными советами.

«Глобальных тренировок у нас нет, но я, конечно, за советами к нему обращаюсь. Он, когда может, мне помогает. Конечно, он интересуется, но не злоупотребляет. Безусловно, мы обсуждаем шахматы, ведь это наша профессия, но у нас с ним столько дел, что это не первая тема для обсуждений», — приводит слова Лагно ТАСС.

Также она рассказала, что хотела привести детей в секцию шахмат, но муж против.

«Я хотела привести детей в шахматы. У нашего младшего сына довольно неплохие способности, но Александр настолько не хочет этого, что я перестала проявлять инициативу в этом вопросе, и пока наши дети не занимаются шахматами», — отметила Лагно.

33-летняя Лагно является вице-чемпионкой мира в классических шахматах, трехкратной чемпионкой мира по блицу и чемпионкой мира по рапиду.

Источник: ТАСС
Шахматы
Александр Грищук
Екатерина Лагно
0
Читайте также
Отречение от «Горной орлицы». Игорь Рабинер — о ситуации с Еленой Исинбаевой
«Денис Тен был лидером и кумиром». Пять лет со дня трагической смерти фигуриста
Установлена причастность к убийству подростка на юге Москвы его 13-летнего знакомого
Пранкеры Вован и Лексус разыграли владельца империи Ротшильдов
Переход на возраст: число работающих пенсионеров снизится на треть к 2025-му
Как Севастополь, Крым и Новороссия вернулись в состав России: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Ян Непомнящий: Карлсен и Каспаров, футбол и «Спартак», Трусова / претендент на шахматную корону
Новогоднее поздравление Карякина
Карякин в гостях у "СЭ"
А был ли у Карякина шанс? Разбор "СЭ"
Карлсен - Карякин: что это было. Разбор "СЭ"
Как Карякин пришел в себя. Разбор "СЭ"
Из-за чего Карякин проиграл. Разбор "СЭ"
Почему Карякин упустил победу. Разбор "СЭ"
Ананд не отдал корону
Гельфанд и Ананд поспорят за чемпионство
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

В Москве состоится международный шахматный фестиваль