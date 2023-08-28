Шахматисты Карлсен и Ниманн урегулировали судебный спор после скандала с читерством

Норвежец Магнус Карлсен и американец Ханс Ниманн урегулировали судебный спор, сообщает Chess.com, который выступал в процессе в качестве ответчика.

«Я рад, что мой иск против Магнуса Карлсена и Chess.com был решен взаимоприемлемым образом и что я возвращаюсь к Chess.com. Я с нетерпением жду возможности сразиться с Магнусом в шахматах, а не в суде, и благодарен своим адвокатам за веру в меня и помощь в разрешении дела», — рассказал Ниманн Chess.com.

В сентябре Карлсен снялся с заключительного этапа Grand Chess Tour в Сент-Луисе после поражения от Ниманна в 3-м туре. 32-летний норвежец вновь встретился с американским шахматистом 19 сентября в онлайн-турнире Champions Chess Tour и принял решение сдаться после двух ходов партии. Позже Магнус обвинил Ханса в читерстве, а американский шахматист подал иск против норвежца, а также поддержавшего его Хикару Накамуры и сайта chess.com