Шипов назвал божественной игру Непомнящего в рапид на этапе Grand Chess Tour

Международный гроссмейстер Сергей Шипов заявил, что российский шахматист Ян Непомнящий играл божественно во второй и третий день турнира по рапиду на этапе Grand Chess Tour в Хорватии.

«Надо признать, что в первый день Яну очень повезло, что он смог спасти партию против Магнуса, потому что позиция была очень тяжелой. Но потом он, видимо, хорошо поспал и во второй и третий день показывал просто божественную игру. Похоже, что он стал возвращаться, это именно тот Ян, которого мы ценим и любим. Если говорить о всем турнире, то впереди блиц, и там я считаю Магнуса явным фаворитом, потому что его способности блицера выше, чем у всех остальных, но думаю, что Ян точно будет в тройке», — приводит слова Шипова ТАСС.

Непомнящий и американец Фабиано Каруана набрали по 12 очков в 10 партиях и стали победителями турнира по рапиду.

Этап Grand Chess Tour в Хорватии завершится 9 июля, победитель получит 40 тысяч долларов.