Шипов считает, что шахматистка Боднарук переживает вторую молодость

Международный гроссмейстер Сергей Шипов заявил, что чемпионка мира по быстрым шахматам россиянка Анастасия Боднарук переживает вторую молодость.

«У нее наступила классическая вторая молодость, она играла на высоком уровне, но о ней стали подзабывать. Осенью она выиграла чемпионат России по быстрым шахматам, что позволило нашей шахматной федерации отправить ее на турнир стран ШОС, где она хорошо сыграла. Я думаю, что на этом чемпионате мира она провела лучшие дни в своей шахматной карьере, хочется ее и всех любителей шахмат в России поздравить с этой победой», — приводит слова Шипова ТАСС.

28 декабря 31-летняя Боднарук победила на тай-брейке представительницу Индии Хампи Конеру и стала чемпионкой мира по рапиду. Россиянка также является чемпионкой России по рапиду (2023) и блицу (2019), победительницей командного чемпионата Европы в составе женской сборной страны (2015).