Шипов считает, что шахматистка Боднарук переживает вторую молодость

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Международный гроссмейстер Сергей Шипов заявил, что чемпионка мира по быстрым шахматам россиянка Анастасия Боднарук переживает вторую молодость.
«У нее наступила классическая вторая молодость, она играла на высоком уровне, но о ней стали подзабывать. Осенью она выиграла чемпионат России по быстрым шахматам, что позволило нашей шахматной федерации отправить ее на турнир стран ШОС, где она хорошо сыграла. Я думаю, что на этом чемпионате мира она провела лучшие дни в своей шахматной карьере, хочется ее и всех любителей шахмат в России поздравить с этой победой», — приводит слова Шипова ТАСС.
28 декабря 31-летняя Боднарук победила на тай-брейке представительницу Индии Хампи Конеру и стала чемпионкой мира по рапиду. Россиянка также является чемпионкой России по рапиду (2023) и блицу (2019), победительницей командного чемпионата Европы в составе женской сборной страны (2015).