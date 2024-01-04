Смагин: «Все мелкие инциденты в шахматах вытекают из недостатка профессиональных правил»

Вице-президент федерации шахмат России (ФШР) Сергей Смагин прокомментировал решение Международной шахматной федерации (ФИДЕ) не наказывать поляка Яна-Кшиштофа Дуду за отказ от рукопожатия с россиянином Денисом Хисматуллиным.

«Я, честно говоря, удивлен, что этой истории придали такое значение, потому что и до этого часто происходило подобное. Просто ФИДЕ надо более четко прописать, что если кто-то отказывается пожимать сопернику руку, следуют санкции. Вообще, все мелкие инциденты, которые сейчас происходят в шахматах, вытекают из недостатка профессиональных правил. ФИДЕ пора переходить к более профессиональным отношениям с сильнейшими шахматистами. Как, например, в теннисе: сказал не то — штраф, сделал не то — штраф.

Это более действенно, чем читать морали, рассуждать, это быстро всем вправит мозги, и вообще вопросов не будет. Точно могу сказать, что самое эффективное средство для шахматистов — штраф. Мгновенно исчезнут все вопросы. Кому не нравится — идите, играйте в другую игру. Только так можно наводить порядок», — цитирует «Газета.Ru» Смагина.