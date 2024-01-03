ФИДЕ не будет наказывать поляка Дуду за отказ пожимать руку Хисматуллину

Пресс-служба Международной федерации шахмат (ФИДЕ) сообщила, что организация не будет наказывать поляка Яна-Кшиштофа Дуду за отказ от рукопожатия с россиянином Денисом Хисматуллиным.

Согласно заявлению пресс-службы ФИДЕ, которое приводит «РБК Спорт», рукопожатие не считается обязательным для шахматистов, поэтому его отсутствие не влечет за собой каких-либо санкций.

Кроме того, в организации отметили, что наказать Дуду могла бы комиссия по этике ФИДЕ, являющаяся независимым органом, но это могло произойти только в случае жалобы Хисматуллина, которую россиянин не подавал.

Дуда отказался пожимать руку Хисматуллину на чемпионате мира по быстрым шахматам, который проходил в Самарканде (Узбекистан). Партия, проходившая 26 декабря, завершилась ничьей.