Смагин считает, что шахматисту Дубову нужно повзрослеть

Вице-президент Федерации шахмат России (ФШР) Сергей Смагин считает, что российский шахматист Даниил Дубов занимался ерундой в партии с соотечественником Яном Непомнящим на чемпионате мира по блицу.

«Сложилась совершено идиотская ситуация, ребята сглупили, к сожалению, такое бывает. Я не думаю, что должно было последовать такое суровое наказание, можно было оштрафовать ребят, судьи вмешались в спортивную борьбу, но им виднее. Мне кажется, что Дане нужно быстрее взрослеть, такой ерундой заниматься, как в партии с Яном, на крупных турнирах не стоило. А так он здорово, интересно играл и заслуженно занял второе место», — приводит слова Смагина ТАСС.

30 декабря в Самарканде завершился чемпионат мира по рапиду и блицу. В партии 11-го тура турнира по блицу Дубов и Непомнящий сделали несколько ходов исключительно конями, после чего поставили фигуры в исходное положение и согласились на ничью. Главный арбитр турнира присудил им по 0 очков.