Городецкий — про договорняк Непомнящего и Дубова: «Это «преступление с отягчающими обстоятельствами»

Экс-руководитель онлайн-комиссии Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Илья Городецкий отреагировал на решение российских шахматистов Яна Непомнящего и Даниила Дубова сыграть договорную ничью на чемпионате мира по блицу.

«Мне трудно быть до конца объективным, ведь и Даниил Дубов, и Ян Непомнящий — мои добрые товарищи. Надеюсь, они не обидятся, но скажу честно, что оба они склонны к таким, на мой взгляд, эпатажным, несколько выпендрежным действиям. Общался в субботу с Дубовым: он говорит, что это был протест против, на его взгляд, плохой организации турнира, хотя я не очень понимаю, в чем именно претензия к организаторам. Да, в пятницу была очень длинная пауза, но она была связана с тем, что человек подал протест на исход довольно важной партии: на этот момент у протестовавшего американского гроссмейстера было 4 очка из 5. Протест долго рассматривался, все ждали. С другой стороны, а что было делать, это влияло на жеребьевку следующего тура.

Будем считать, что это «преступление с отягчающими обстоятельствами». Но, на мой взгляд, не бывает такого, что людей за преступление с отягчающими обстоятельствами сажают в тюрьму на 15 лет, а за такое же преступление, но без отягчающих обстоятельств, никак не наказывают. На мой взгляд, наказание было абсолютно неадекватным. Можно было оштрафовать, предупредить, отдать гроссмейстеров на суд комиссии по fair play, которая, например, недавно оштрафовала Карлсена за отъезд с турнира в Сент-Луисе», — приводит слова Городецкого Sport24.

В 11-й партии россияне сделали по несколько ходов конями, вернули фигуры в исходное положение и согласились на ничью. Главный арбитр турнира Иван Сыровый принял решение о присуждении обоим гроссмейстерам по 0 очков. Непомнящий и Дубов подали апелляцию на решение судьи, но она не была удовлетворена.

Президент Федерации шахмат России (ФШР) Андрей Филатов заявил, что уважает решение присудить по 0 очков за партию Дубову и Непомнящему.