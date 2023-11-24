Вице-президент Федерации шахмат России (ФШР) Сергей Смагин высказался о продлении разрешения российским и белорусским спортсменам выступать под флагом Международной шахматной федерации (ФИДЕ). 23 ноября ФИДЕ разрешила выступать российским и белорусским спортсменам под флагом организации до 1 января 2025 года.

«Говорить про последующие положительные решения рано, но то, что продлили, здорово, вполне ожидаемо, да и тенденция такая, что не могут игнорировать. Сейчас, например, в Шанхае будет турнир ШОС, где Китай пригласил сборную России по шахматам, например, без каких-либо ограничений по флагу и по гимну. Есть тенденция, соответственно, ФИДЕ точно нужно это учитывать. Совершенно понятно, что такая мощнейшая шахматная держава, как Россия, в стороне не останется ни при каком развитии событий. Просто для ФИДЕ, мне кажется, нет важнее задачи, чтобы чем быстрее нормализовать эту всю политизированную ситуацию, и пока у нее достаточно разумно получается», — приводит слова Смагина ТАСС.

23 ноября ФИДЕ разрешила выступать российским и белорусским спортсменам под флагом организации до 1 января 2025 года.