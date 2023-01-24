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Сегодня, 13:15

Тренер Непомнящего рассказал в каком турнире сыграет шахматист перед отъездом в Астану

Тимур Ганеев
Корреспондент
Ян Непомнящий.
Фото Global Look Press
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До матча за мировую шахматную коронку против Дин Лижэня, который пройдет в Астане с 7 апреля по 1 мая, Ян Непомнящий сыграет на турнире в Дюссельдорфе. Об этом «СЭ» рассказал наставник российского гроссмейстера Владимир Поткин.

— Ян отказался от выступления в Вейк-ан-Зее или не получил приглашения?

— Не могу ответить на этот вопрос, но, насколько я знаю, сейчас есть трудности с приглашением наших шахматистов на международные турниры. Видимо, эти распоряжения идут на более высоком уровне. Потому что все шахматисты рады играть с нами за шахматной доской, организаторы тоже всегда отлично относились к россиянам.
Ждем участия Яна на очень сильном турнире в Дюссельдорфе (15—26 февраля). Также там сыграет наш Андрей Есипенко и еще восемь очень сильных гроссмейстеров, включая Нидирбека Абдусатторова, Уэсли Со и Левона Ароняна.

— Это будет последний турнир перед матчем в Астане?

— Выступления в Германии будет вполне достаточно, чтобы ощутить игру за доской в конкурентной атмосфере и быть готовым к матчу на первенство мира.

Ян&nbsp;Непомнящий. «Нельзя исключать, что Карлсен войдет в команду Дина Лижэня». Тренер Непомнящего — о подготовке к матчу за мировую корону

Владимир Поткин
Дин Лижэнь
Ян Непомнящий
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