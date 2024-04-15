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Сегодня, 13:30

Турнир претендентов по шахматам 2024: расписание матчей 10 тура

Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
Ян Непомнящий.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Турнир претендентов-2024 проходит с 3 по 22 апреля в Торонто (Канада). В понедельник, 15 апреля, Ян Непомнящий сыграет с Гукешом Доммараджу (Индия). В женском турнире в 9-м туре Екатерина Лагно сыграет с Анной Музычук (Украина), а Александра Горячкина — с Лэй Тинцзе (Китай).

Все игры начнутся в 21:30 по московскому времени.

Турнир претендентов по шахматам 2024: расписание и трансляция партий 15 апреля

  • Хикару Накамура (США) — Ниджат Абасов (Азербайджан).
  • Фабиано Каруана (США) — Алиреза Фируджа (Франция).
  • Ян Непомнящий (Россия) — Гукеш Доммараджу (Индия) .
  • Рамешбабу Прагнанандха (Индия) — Видит Гуджрати (Индия).

Турнир претенденток по шахматам 2024: расписание и трансляция партий 15 апреля

  • Екатерина Лагно (Россия) — Анна Музычук (Украина)
  • Александра Горячкина (Россия) — Лэй Тинцзе (Китай)
  • Нургюл Салимова (Болгария) — Рамешбабу Вайшали (Индия)
  • Тань Чжунъи (Китай) — Хампи Конеру (Индия)

Турнир продолжится до 23 апреля. Победитель соревнований получит призовые в размере 48 тысяч евро и дополнительно 3500 евро за каждые пол-очка.

Все участники турнира сыграют друг с другом по два раза. Российские шахматисты выступают в нейтральном статусе.

Турнир претендентов по шахматам 2024: даты проведения и расписание

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