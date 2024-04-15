Турнир претендентов по шахматам 2024: расписание матчей 10 тура

Турнир претендентов-2024 проходит с 3 по 22 апреля в Торонто (Канада). В понедельник, 15 апреля, Ян Непомнящий сыграет с Гукешом Доммараджу (Индия). В женском турнире в 9-м туре Екатерина Лагно сыграет с Анной Музычук (Украина), а Александра Горячкина — с Лэй Тинцзе (Китай).

Все игры начнутся в 21:30 по московскому времени.

Турнир претендентов по шахматам 2024: расписание и трансляция партий 15 апреля

Хикару Накамура (США) — Ниджат Абасов (Азербайджан).

Фабиано Каруана (США) — Алиреза Фируджа (Франция).

Ян Непомнящий (Россия) — Гукеш Доммараджу (Индия) .

Рамешбабу Прагнанандха (Индия) — Видит Гуджрати (Индия).

Турнир претенденток по шахматам 2024: расписание и трансляция партий 15 апреля

Екатерина Лагно (Россия) — Анна Музычук (Украина)

Александра Горячкина (Россия) — Лэй Тинцзе (Китай)

Нургюл Салимова (Болгария) — Рамешбабу Вайшали (Индия)

Тань Чжунъи (Китай) — Хампи Конеру (Индия)

Турнир продолжится до 23 апреля. Победитель соревнований получит призовые в размере 48 тысяч евро и дополнительно 3500 евро за каждые пол-очка.

Все участники турнира сыграют друг с другом по два раза. Российские шахматисты выступают в нейтральном статусе.

Турнир претендентов по шахматам 2024: даты проведения и расписание