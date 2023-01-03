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Сегодня, 10:41

В ФИДЕ заявили об отсутствии уведомления о переходе Костенюк в состав сборной Швейцарии

Виктория Кравченко
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Президент Международной шахматной федерации Аркадий Дворкович в разговоре с «СЭ» отреагировал на новость о возможном выступлении россиянки Александры Костенюк за сборную Швейцарии.

«Я еще не видел обращения швейцарцев и Александры», — сказал Дворкович «СЭ».

Костенюк — двенадцатая чемпионка мира по шахматам среди женщин, двукратная чемпионка России, чемпионка Европы, трехкратная победительница Всемирных шахматных олимпиад, пятикратная победительница командного чемпионата Европы в составе сборной России. В ноябре 2004 года она стала 10-й женщиной в мире, которой было присвоено звание международного гроссмейстера среди мужчин.

Российская шахматистка Костенюк с 2024 года будет выступать на турнирах под флагом Швейцарии

Александра Костенюк
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ФШР не получала уведомление о выступлении Костенюк за сборную Швейцарии