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Сегодня, 10:20

ФШР не получала уведомление о выступлении Костенюк за сборную Швейцарии

Микеле Антонов
Корреспондент
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В пресс-службе ФШР ответили на запрос «СЭ» о возможном продолжении карьеры шахматистки Александры Костенюк в составе сборной Швейцарии.

«Нет, пока официального уведомления не поступало, но они приходят от ФИДЕ», — сказали «СЭ» в пресс-службе ФШР.

38-летняя Костенюк имеет российское и швейцарское гражданство. В настоящее время она выступает под флагом Всемирной шахматной федерации (ФИДЕ).

2 января шахматная федерация Швейцарии сообщила, что россиянка приняла решение с 1 января 2024 года выступать на турнирах под флагом страны.

Отметим, что в Париже у Александры и ее мужа Павла Трегубова работает Русская шахматная академия.

Российская шахматистка Костенюк с 2024 года будет выступать на турнирах под флагом Швейцарии

Александра Костенюк
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Российская шахматистка Костенюк с 2024 года будет выступать на турнирах под флагом Швейцарии

В ФИДЕ заявили об отсутствии уведомления о переходе Костенюк в состав сборной Швейцарии