В ФШР сожалеют об отказе Карякина выступать за сборную России на турнире ШОС

Сегодня, 09:35
Исполнительный директор Федерации шахмат России (ФШР) Александр Ткачев рассказал, что руководство организации сожалеет об отказе гроссмейстера Сергея Карякина выступать за сборную страны на турнире Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Китае.
«У Сергея другие приоритеты: он сослался на участие в коммерческом турнире. Очень жаль, что один из сильнейших гроссмейстеров страны не находит время и не принимает приглашения ни участвовать в Суперфинале чемпионата России, ни играть за сборную в турнире стран ШОС, где нам будет позволено выступить с флагом и гимном. Однако мы верим, что наша команда добьется высоких результатов», — приводит слова Ткачева ТАСС.
Турнир ШОС пройдет 17-18 декабря в китайском Циндао.
В 2016 году Карякин одержал победу на турнире претендентов и проиграл норвежцу Магнусу Карлсену в матче за звание чемпиона мира. 33-летний спортсмен является обладателем Кубка мира 2015 года, чемпионом мира по быстрым шахматам (2012) и блицу (2016).