В Сочи стартовал командный чемпионат России

В сочинском Гранд отеле «Жемчужина» начался FONBET Командный чемпионат России. В программу входят «Премьер-лига», чемпионат России среди женских команд, первенства России среди команд юношей и девушек 2010 г.р. и моложе, а также Всероссийское соревнование среди мужских команд «Высшая лига».

Первый тур состоялся 1 мая. Перед стартом исполнительный ФШР Александр Ткачев отметил, что благодаря генеральному партнеру соревнования — компании FONBET — главный командный турнир получил новый импульс: 104 команды вместо 88 в 2023 году, видеотрансляцию, онлайн-трансляцию 64 досок.

Главный турнир — Премьер-лига — собрал 10 команд и проходит по круговой системе. Среди участников — Александр Грищук, Даниил Дубов, Андрей Есипенко, Габриэл Саркисян, Максим Матлаков, Александр Морозевич, Эрнесто Инаркиев и другие сильные шахматисты.

В первом туре Спортивный клуб «КПРФ» (Москва), имеющий самый высокий средний рейтинг, одержал победу над СШ по шахматам и шашкам (Санкт-Петербург) со счетом 4,5:1,5. Республика Беларусь выиграла у Киммерии (Республика Крым) 4,5:1,5, Русская Шахматная Школа (Москва) уступила ГАУ ДО НСО «СШ по шахматам» (Новосибирская область) 2,5:3,5, ШСМ (Москва) была сильнее сборной Московской области 3,5:2,5, а представители «Темус Тим» (Москва) победили команду «Воронеж» 3,5:2,5.

Женский турнир также собрал немало громких имен: в турнире играют Валентина Гунина, Лея Гарифуллина, Наталья Погонина, Ольга Баделько, Марина Корнева и другие.

На старте столичная команда ШСМ (Москва) разгромила СШ по шахматам и шашкам-2 (Санкт-Петербург) 3,5:0,5, коллектив «Сима-ленд» (Свердловская область) сыграл вничью с представительницами ГАУ ДО НСО «СШ по шахматам» (Новосибирская область), Московская область победила Кассиопею (Краснодарский край) 3,5:0,5, а Киммерия (Республика Крым) выиграла у Пармы (Пермский край) 3,5:0,5.