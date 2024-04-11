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Карякин бросает вызов
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Сегодня, 18:10

Тренер сборной России назвал игрока, который показывает лучшую игру на турнире претендентов

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
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Наставник сборной России, экс-тренер Яна Немпомнящего и Сергея Карякина Владимир Поткин в интервью «СЭ» похвалил двух индийских гроссмейстеров — Гукеша Доммараджу и Рамешбабу Прагнанадха.

После шести туров турнира претендентов-2024 Гукеш делит первое место с Яном Непомнящим. Прагнанадха и Фабио Каруана отстают от лидеров на пол-очка.

— Перед мужским турниром вы говорили, что один из важнейших факторов удачного выступления Непомнящего в Канаде зависит от того, сможет ли он подобрать ключи к каждому из индийских гроссмейстеров. Пока у него победа над Видитом и две тяжелейшие ничьи с Гукешом и Прагнанандха. Справляется?

— Мне кажется, что Ян еще в поиске этих ключей. Видита он обыграл здорово. Намеренно разменял ферзей, понимая, что он лучше чувствует эндшпиль. У Яна уже была хорошая победа над Видитом в эндшпиле из русской партии, теперь добавилась победа и в берлинском варианте. Позиция была очень сложная, и победа была добыта на классе. Думаю, что, например, с Владимиром Крамником Ян бы не пошел на такую смелую, острую идею. С другими индийскими вундеркиндами он испытывал серьезные проблемы. Был близок к проигрышу в обеих партиях, но Ян спасся за счет своих волевых качеств, сильной мотивации и заряженности на борьбу. Это был серьезный вызов, и хорошие новости, что партии черным цветом с Гукешем и Праггом позади. В следующем круге россиянин будет играть с ними белыми.

— Также вы отмечали, что вам симпатизирует Прагг. Сейчас же многие комментаторы говорят, что у него лучшая подготовка на турнире.

— Да, Прагг оправдывает самые смелые ожидания. Он уже не просто талантливый вундеркинд, но еще и зрелый игрок. Подходит к каждой партии с точечной подготовкой и с максимальной здоровой агрессией. Действует очень заряжено. Если с Видитом он пошел на полукорректный вариант и понимал, что может себе это позволить, одержав блестящую победу черными, то с Непомнящим Прагг пошел в острейший вариант русской партии, где игра идет на два результата. Ян где-то не вспомнил сильнейшие ходы, и индиец не проявил достаточного хладнокровия, чтобы довести партию до победы. Пока Прагг не давал себе еще ни дня отдыха, постоянно старается играть на победу. Думаю, в Торонто у него самая сильная команда и он еще способен преподнести много сюрпризов.

— Мало кто ожидал, что после шести туров в дележе 1-2 места будет Гукеш.

— На данный момент Гукеш показывает лучшую игру на турнире. Только в первом туре он стоял хуже с Видитом, в остальных пяти партиях именно 17-летний индиец контролировал ситуацию. Во всех партиях оказывал серьезное давление, его уровень и качество ходов были очень высокие. Меня честно впечатляет его игра. Если с такой стабильностью Гукешу удастся пройти и второй круг, то это будет серьезная заявка на борьбу за первое место.

Владимир Поткин. «На данный момент Гукеш показывает лучшую игру на турнире претендентов». Мнение Поткина
Шахматы
Владимир Поткин
Фабиано Каруана
Ян Непомнящий
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