Поткин назвал трех участниц турнира претенденток, которые будут бороться за первое место

Наставник сборной России, экс-тренер Непомнящего и Сергея Карякина Владимир Поткин в интервью «СЭ» подвел промежуточные итоги турнира претенденток-2024.

— Шестой тур отлично сложился для наших шахматисток. Екатерина Лагно одержала первую победу, Александра Горячкина продолжила погоню за лидером. Что скажете про их выступления в Торонто?

— В среду, 10 апреля, был прекрасный день для российских шахмат, особенно это касается девушек. Все-таки одержать две победы черными на таком уровне — дорогого стоит. Хотя соперницы и уступали в классе, но на турнирах претендентов все играют с полной отдачей. Особенно рад за Катю, которая после упущенной победы с Тань Чжунъи в пятом туре провела еще одну отличную партию и добилась успеха. Екатерина нащупала правильную стратегию ведения партии, а теперь появилась и первая победа. Думаю, это хороший задел для уверенности в себе в оставшихся турах.

Александра действовала решительно в партии с Нургюл Салимовой. Тань на соседней доске имела подавляющую позицию, и это не могло не подстегивать россиянку к борьбе. Горячкина понимала, что нельзя отпускать китаянку в отрыв, и в итоге в своем фирменном стиле дожала болгарскую шахматистку в каталоне.

— Что скажете про лидерство Тань Чжунъи? Перед турниром мало кто на нее ставил.

— Действительно, эксперты в основном прочили удачное выступление Лэй Тинцзе, которая в конце прошлого года отлично сыграла матч на первенство мира с Цзюй Вэньцзюнь. Видно, что она молодая, амбициозная шахматистка. Но уже первый тур показал, кто будет номером один из китайских шахматисток в Торонто. Тань не пожалела свою соотечественницу черными. Затем последовала вторая победа подряд, которая подтвердила, что она в отличной форме. В то же время 16-я чемпионка мира и на пресс-конференции заявила, что приехала выигрывать, а отрыв должен быть комфортным. То есть для нее это не случайный результат, она к нему подсознательно готовилась. Игра Тань впечатляет, но и у нее есть недостатки.

В целом жду гонку за победу между нашими шахматистками и Тань. Если никто другой не вмешается в эту борьбу по какому-то невероятному сценарию.