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Карякин бросает вызов
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Сегодня, 18:11

Ян Непомнящий сохранил пятое место в рейтинге Международной шахматной федерации

Мария Гусева
Ян Непомнящий.
Фото AFP
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Международная шахматная федерация (ФИДЕ) на официальном сайте опубликовала обновленную версию рейтинга.

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий остался на пятом месте. На счету 33-летнего шахматиста 2 779 очков.

Выше Непомнящего располагаются норвежец Магнус Карлсен (2 835), американцы Хикару Накамура (2 787) и Фабиано Каруана (2 782), а также китаец Дин Лижэнь (2 780). Российские спортсмены Сергей Карякин (2 750), Александр Грищук (2 736) и Никита Витюгов (2 720) потеряли по одной позиции и располагаются на 12-м, 19-м и 26-м местах соответственно. Даниил Дубов поднялся на 27-е место (2 716).

В женском рейтинге российская шахматистка Екатерина Лагно (2 552) поднялась с 6-й строчки на 5-ю. Лучшей из россиянок остается Александра Горячкина (2 557), выше нее находятся только китаянки Хоу Ифань (2 628) и Цзюй Вэньцзюнь (2 567).

Шахматы
Ян Непомнящий
ФИДЕ
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