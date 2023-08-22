«У Горячкиной паучий стиль. Порой соперницы, как мухи, попадаются в ее сети»

Гроссмейстер Дмитрий Кряквин — о причинах спада нашей лучшей шахматистки в прошлом году, трагической ошибке Есипенко и финале Карлсен — Прагнанандха.

Победа Александры Горячкиной на Кубке мира-2023 — долгожданный триумф наших шахмат на топ-турнирах. В прошлом году Ян Непомнящий проиграл финал ЧМ по шахматам Фишера, а наши девушки не смогли добраться до решающего матча турнира претенденток. На ЧМ по быстрым шахматам-2022 у нас была всего одна медаль — бронза Полины Шуваловой в блиц-турнире. А этот год уже омрачен обиднейшим поражением Непомнящего от Дин Лижэня в матче за мировую шахматную корону. Так что успех уроженки Орска имеет особую цену. Итоги женского Кубка мира-2023 в Баку «СЭ» попросил подвести гроссмейстера, тренера, историка шахмат Дмитрия Кряквина.

В Горячкиной меня впечатлили ее волевые качества

— В 2018 году вы и гроссмейстер Роман Овечкин написали книгу о жизненном и шахматном пути Александры Горячкиной...

— Честно, я мечтаю написать вторую книгу о Саше, когда она станет чемпионкой мира. Дело за малым.

— Работа над первой книгой далась тяжело?

— Мы с Романом неплохо и давно знакомы с папой Саши Юрием. К тому же мы — люди, которые комментировали, обозревали, вживую видели многие турниры Горячкиной. Это помогало. С другой стороны, приходилось работать с разными источниками, сделать много технического материала, чтобы все получилось красиво. Это были хорошие дни. Я испытал моральное удовлетворение от той работы.

— Был ли какой-то момент при работе с книгой, который поразил вас в Александре?

— Во-первых, интересно, что первый разговор о книге с ее папой состоялся еще в 2013 году. Я тогда подумал, что рановато. Да, девочке давали большие авансы, но ведь далеко не у всех вундеркиндов получается пробиться на самый верх. По разным причинам. Так что ее взлет в элиту меня поразил. Во-вторых, меня впечатлили ее волевые качества. На Кубке мира в Баку она плохо себя чувствовала на финише. Ей было тяжело сосредоточиться на шахматах, но за счет феноменальной силы воли и умения собраться в решающие моменты Саша все-таки завоевала титул. Такая цепкость у нее с самого детства. Кто-то сравнивает ее с Тиграном Петросяном, называя Тиграном Вартановичем в юбке. Мне кажется, что у нее паучий стиль. Порой соперницы, как мухи, попадаются в ее сети, и Саша уже не выпускает победу. Это нехарактерно для женских шахмат. В этом Горячкина не уступает китаянкам. Так что вся борьба за мировой трон впереди.

— Как можно объяснить тот факт, что Нюргул Салимова не смогла выиграть вторую партию в классику и первую в рапид, имея подавляющее преимущество?

— Не до конца понятно, почему очень талантливая болгарская шахматистка не смогла довести до победы эти партии. Возможно, Нюргул помешал пиетет перед соперницей. Она призналась, что Горячкина является ее кумиром. По себе могу сказать, что всегда тяжело играть против человека, которого ты очень сильно уважаешь и считаешь легендой. Гораздо проще, когда думаешь, что ты сильнее оппонента и легко его обыграешь.

Фото FIDE

Финал Горячкина — Салимова войдет в историю, его долго будут вспоминать

— Самый запоминающийся матч Горячкиной на Кубке мира-2023?

— Все, конечно, будут помнить финал с Салимовой. Но по драматизму мини-матч с Харикой Дроновалли я поставлю даже повыше. На тай-брейке Александра проходила над пропастью, шахматистки обменивались победами, но решающее слово все же осталось за россиянкой. Хотя стоит сказать, что и финал удался. Обычно решающие матчи на Кубке мира проходят довольно спокойно. Шахматисты уже измотаны к решающей стадии, и все обычно заканчивается без особой борьбы. Финал же Горячкина — Салимова войдет в историю. Его долго будут вспоминать.

— Этот успех особенно важен для Александры на фоне прошлогодних неудач?

— Подозреваю, что поражение в претендентском цикле от Тань Чжунъи ее сильно задело. Саша находится в расцвете сил, уже имеет высочайший класс, опыт, житейскую мудрость. Наверняка она рассчитывала вновь побороться за корону в 2023 году, но не вышло. Однако Горячкина собралась. В этом году демонстрирует стабильную, уверенную игру. Отлично выступила в Гран-при, сейчас взяла Кубок мира. Хотя казалось, что ей ничего не нужно в Баку, ведь она уже завоевала путевку на турнир претендентов. Но она боролась в каждой партии. Это показывает ее настрой на новый поединок с Цзюй Ванцюнь. Теперь для этого надо выиграть претендентский в Торонто в апреле 2024 года.

— Тот факт, что турнир претендентов будет проходить по круговой системе, — плюс для Горячкиной?

— Несомненно. Фавориту всегда проще в круговом турнире. Все-таки в нокаут-системе есть элемент случайности. Если помните, Магнус Карлсен решительно выступал против матчей претендентов по нокаут-системе и стал играть, только когда вернули круговой формат. Конечно, такой формат для Горячкиной как главного фаворита увеличивает ее шансы. К тому же у Саши уже есть победный опыт. В июне 2019 года в Казани она уверенно выиграла турнир претенденток, обеспечив себе первое место за два тура до финиша. При этом в Канаде у Горячкиной будет много конкуренток. Сильные китаянки, опытная Анна Музычук. Я бы не стал списывать со счетов и Екатерину Лагно. Блестящая спортсменка, которая может отлично подготовиться к конкретному турниру.

— Кто сейчас тренер Горячкиной?

— Знаю, что с ней работал Константин Ланда. Очень известный гроссмейстер, который скоропостижно скончался в октябре прошлого года. Это была огромная трагедия не только для спортсменки, но и для всей нашей шахматной общественности. Ланда был отличным гроссмейстером и тренером, успешно возглавлял комиссию по античитингу. Вероятно, кризис Саши во второй половине 2022 года был связан именно с потерей наставника. А вот кто сейчас ее тренирует — загадка. В последних интервью она не стала разглашать никаких имен. Возможно, до первенства мира будет хранить это в тайне. Однако по дебютам видно, что ей помогает сильный тренер.

Призеры Кубка мира — Нюргул Салимова, Александра Горячкина и Анна Музычук. Фото FIDE

Возможно, Магнус видит в Прагге что-то исключительное

— Вы несколько лет были тренером Андрея Есипенко. Что скажете про его выступление на Кубке мира?

— Андрей был хорошо готов к турниру в Баку. Отлично шел по дистанции, но в мини-матче с Доммараджу Гукешем с ним произошла трагедия. Честно, я даже не нашел моральных сил, чтобы написать ему после Кубка мира. Понимал, что ему очень тяжело. В битве вундеркиндов он ни на йоту, ни на сантиметр не уступал Гукешу. Но в один ход зевнул коня в рапид-партии и поехал домой. Жуткий удар, но такова специфика нокаут-турниров. Ты можешь хорошо играть долгое время, но одним ходом все испортить. Тем не менее я верю в талант Андрея. Осенью нас ждет «Большая швейцарка», где также будут разыгрываться претендентские путевки. Я желаю ему удачи. Надеюсь, что он проявит себя с лучшей стороны.

— Остальные наши молодые гроссмейстеры вылетели на ранних этапах...

— К сожалению, в Баку не смог отобраться Володар Мурзин, имя которого сейчас у всех на устах. Талантливый парень. Надеюсь, что в азиатском отборе у него будут прекрасные шансы выйти в следующий Кубок мира. Чемпион России среди юниоров Арсений Нестеров, с которым мне тоже довелось поработать, прошел первый круг в Баку и достойно бился с представителем топ-10 Анишем Гири. Однако пока силы между эти гроссмейстерами не равны. Будь кто попроще по сетке, я думаю, что были бы шансы пройти дальше. Арсений — волевой целеустремленный парень с огромным талантом.

Тут я бы добавил, что у наших шахматистов есть особая специфика. Многие из них поздно раскрываются. Возьмем того же Непомнящего. Ян показывал феноменальные результаты по детям, но потом ушел в тень. Когда Карлсен уже боролся за первенство мира, Непомнящий был далек от элиты. А стал показывать свою лучшую игру в 28-29 лет. Я надеюсь, что ребята из поколения до Есипенко еще проявят себя. Сейчас непростая ситуация, многие сильные гроссмейстеры уехали. Молодежь должна почувствовать, что места в сборной освободились и надо идти вперед, чтобы занять эту нишу.

— На этом Кубке мира Ниджат Абасов выдал лучший турнир в жизни в 28 лет...

— Патриарх советских шахмат Михаил Ботвинник учил, что рассвет гроссмейстера происходит около 30 лет. Понятно, что с появлением компьютеров эпоха изменилась, но, мне кажется, не надо в 22 года записывать себя в ветераны.

— Выход в финал Рамешбабу Прагнанандха сильно удивил вас?

— Все продвижения индийских юниоров на этом Кубке мира производят большое впечатление. Прагг — особенно. Показал класс и характер, когда выцарапывал победу у Арджуна Эригайси и Фабиано Каруаны. Насколько я понял из фотоотчетов, Магнус Карлсен персонально болел за него. Поздравлял после победы над Хикару Накамурой, над тем же Каруаной. Обнимал, хлопал по плечу. Иногда так бывает. Тот же Гарри Каспаров (признан в России иностранным агентом) видел в Крамнике своего наследника и сам же приложил немало усилий, чтобы Владимир оказался на престоле. Например, в 1992 году добился, чтобы его включили в сборную России, сам захотел сыграть с ним чемпионский матч. Может быть, тут такая же ситуация и Магнус видит в Прагге что-то исключительное.

— Магнус — фаворит финала?

— Да, он будет играть в полную силу. Карлсен опытнее. Кроме того, он выиграл все, кроме Кубка мира. Осталась последняя вершина, которую норвежец наверняка постарается покорить в столице Азербайджана.