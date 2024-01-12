«В прошлом году мы добились выдающихся достижений». Интервью исполнительного директора ФШР

Александр Ткачев — о ЧМ в Самарканде, переходе в Азию, новых турнирах и матче Крамника в Ростове.

2023 год получился очень насыщенным и успешным для российских шахмат. Его итоги в интервью «СЭ» подвел исполнительный директор Федерации шахмат России (ФШР) Александр Ткачев. Также мы обсудили насыщенный календарь 2024-го, где шахматы будут представлены на Играх БРИКС и Всемирных играх дружбы, турнир претендентов-2024 с участием трех россиян и возрождение «Аэрофлот-опен». Не обошлось и без инсайда: в конце февраля 14-й чемпион мира Владимир Крамник сыграет тренировочный матч с Андреем Есипенко в Ростове.

Наши девушки выиграли практически все топовые турниры 2023 года

— Главное событие прошедшего года?

— Конечно же, смена европейской «прописки» на азиатскую. Напомню, что 28 февраля в Абу-Даби в рамках Азиатского шахматного саммита состоялась континентальная ассамблея Азиатской шахматной федерации, на которой Федерация шахмат России подавляющим большинством голосов (за — 29 делегатов, против — 1, воздержались — 6) была принята состав АШФ.

1 мая 2023 года — дата официального перехода ФШР в АШФ. С тех пор российские шахматисты могут участвовать в азиатских шахматных турнирах. Во всех смыслах это историческое событие: впервые шахматная федерация, одна из сильнейших в мире, перешла из одного континента в другой.

Историческим событием назвал переход и министр спорта РФ Олег Матыцин. Цитирую: «Переход Федерации шахмат России из Европейского шахматного союза в Азиатскую шахматную федерацию — положительное и значимое решение, прежде всего, конечно, для спортсменов. Приоритетная задача, чтобы российские шахматисты могли участвовать в соревнованиях международного уровня и показывать свое мастерство в играх с сильными и достойными соперниками. Азиатская школа шахмат активно развивается и двигается вперед, большие успехи демонстрируют представители Индии и Китая. И российским мастерам есть что предложить как в соревновательном аспекте, так и в дальнейшем развитии и популяризации шахмат».

Что касается результатов, то за 8 месяцев более 300 спортсменов приняли участие в соревнованиях различного ранга. Наши шахматисты завоевали 87 медалей, из них 39 золотых, 31 серебряную, 17 бронзовых. Отдельно отмечу, на чемпионатах и первенствах мира мы выиграли 26 золотых медалей. Сборная России, выступая с государственной символикой на первом командном турнир стран ШОС с участием 10 национальных сборных (Циндао, Китай), заняла первое место.

— Главное разочарование прошедшего года — поражение Яна Непомнящего в Астане?

— На мой взгляд, правильно говорить, что Ян не выиграл тот матч. Все было в его руках, но... Андрею Есипенко не хватило буквально полшага, чтобы отобраться в турнир претендентов через «Большую швейцарку». Обидно и за Лею Гарифуллину. Она также была близка к попаданию в турнир претенденток, но «смазала» два последних тура на острове Мэн.

— А главная победа?

— Думал об этом и пришел к выводу, что наши девушки выиграли практически все главные турниры 2023 года — серию «Гран-при ФИДЕ» (Екатерина Лагно), Кубок мира (Александра Горячкина), чемпионаты мира по рапиду (Анастасия Боднарук) и блицу (Валентина Гунина). У каждой победы своя история, свой сюжет.

— Хорошо, в таком случае чья победа в Самарканде для вас более удивительна: Гуниной или Боднарук?

— Предсказать победителя в быстрых шахматах и блице практически невозможно. Это как спринт в биатлоне. Спортсмен может лидировать всю дистанцию, затем допустить два промаха на заключительном рубеже и пролететь мимо подиума. Я рад, что Настя и Валентина оказались на пике форме в Узбекистане. Мы знаем, что Гунина, являющаяся одним из лидеров сборной на протяжении многих лет, сражается с тяжелым аутоиммунным заболеванием, поэтому ее победа на чемпионате мира — это настоящий героизм, несмотря на то что блиц — ее любимая дисциплина. Браво! Золото Боднарук — это действительно что-то невероятное. Давно ее знаю и рад, что в Самарканде у Насти все сложилось. Хочу отметить, что до этого она с командой России победила на турнире ШОС в Китае, и, может быть, этот результат стал для нее дополнительным стимулом. Теперь Настя — чемпионка мира, и этот титул будет с ней навсегда.

Фото Global Look Press

Тренеры взрослой сборной работают с нашими юными талантами

— За золото в блице мог побороться и Даниил Дубов, но ему не хватило пол-очка, чтобы сыграть тай-брейк с Магнусом Карлсеном. Хотя эти пол-очка были сняты с него за партию с Непомнящим. Как вы относитесь к этой ситуации, учитывая ваш богатый бэкграунд в качестве главного арбитра.

— Я бы не стал однозначно утверждать, что именно пол-очка не хватило. На длинной дистанции блица могло произойти все что угодно. Например, в прошлом году та же Валя Гунина лидировала в блицтурнире после первого игрового дня, но потом проиграла четыре партии подряд и осталась без медалей.

Что касается самой ситуации, то она крайне неприятная. Так нельзя себя вести, подавать такой пример молодым игрокам. На кого смотрят юные российские шахматисты? В первую очередь на Непомнящего, Дубова, Артемьева, Грищука... Это естественный процесс. У самого в юном возрасте кумиром был Анатолий Карпов.

— Вы в своей карьере лишали шахматистов набранных очков?

— Да, у меня было как минимум два случая, когда я выписывал игрокам по два нуля согласно пункту 11.1. Правил, который гласит: «Игроки не должны предпринимать никаких действий, создающих плохую репутацию шахматной игре».

— На завершившемся ЧМ широкая общественность заговорила о Романе Шогджиеве, который в восемь лет смог обыграть несколько гроссмейстеров. Как вы оцениваете его потенциал?

— Делать какие-то масштабные выводы из этого пока не стоит, потому что есть очень много факторов, в том числе околошахматных, которые влияют на становление спортсмена. Пожалуй, самое важное — это отношения в семье. Могу привести много примеров, когда звездочки загорались в раннем возрасте, но большой карьеры так и не построили. Надеюсь, у Ромы все сложится наилучшим образом и он сможет реализовать свой талант.

— ФШР оказывает помощь таким восходящим звездам?

— Безусловно. ФШР полностью изменила подход работы с резервом. Тренеры взрослой сборной работают с нашими юными талантами: Шогджиевым, Авериным, Ветохиным...

Дин Лижэнь. Фото Global Look Press

Надеюсь, что «Аэрофлот-опен» соберет звездный состав

— Когда вы стали исполнительным директором ФШР, то акцентировали внимание на проблеме, что средний возраст шахматных тренеров — 50 с большим плюсом. Что изменилось в этом направлении?

— Сделано очень много, и ключевым является то, что ФШР получила лицензию на образовательную деятельность. Еще важный момент: 20 июля 2023 года мы подписали договор о сотрудничестве с Костромским государственным университетом (КГУ), и в сентябре 2024 года открывается специализация по шахматам на кафедре физической культуры и спорта этого вуза, который выделяет 25 бюджетных мест для шахматистов. Таким образом, начинается подготовка педагогов по шахматам для школ и тренеров для ДЮСШ.

— Если говорить про внутренние турниры, то уже есть понимание по месту проведения суперфинала-2024?

— Суперфинал состоится в середине августа и пройдет в Барнауле, в краеведческом музее города. Посетил его в начале декабря, очень интересное место. Всех деталей раскрывать не буду. Главное отборочное соревнование — высшая лига — пройдет с 25 июня по 6 июля в Нижнем Новгороде, где функционирует замечательная региональная федерация, возглавляемая Ильей Завиваевым.

Еще одно новшество календаря: детские первенства страны пройдут в Екатеринбурге. Опять-таки это стало возможным благодаря сильной федерации во главе с Андреем Симановским. Кстати, буквально несколько дней назад Андрей Моисеевич вошел в состав попечительского совета ФШР. Поверьте, это совсем не связанные вещи (смеется).

Главный командный детский турнир «Белая ладья» второй год подряд пройдет в Сириусе с 1 по 11 июня. Помимо этого, традиционно в календаре ФШР запланировано несколько абсолютно новых турниров. Первые в истории региона всероссийские старты пройдут в Амурской области, Уфа примет этап Кубка России среди мужчин (Мемориал Старцева), а в середине июня впервые состоится первенство России среди школьников, где главным призом будет путевка на чемпионат Азии среди школьников.

На 2024-й у нас запланировано 56 этапов детского Кубка России: от Петропавловска-Камчатского до Калининграда.

Отдельно скажу про возрождение легендарного «Аэрофлот-опена». Турнир этого года будет кардинально отличаться от предыдущих: в программе нового фестиваля запланированы сильный опен-турнир для шахматистов с рейтингом ФИДЕ выше 2300 и этап детского Кубка России, в котором будут соревноваться юные спортсмены не старше 15 лет.

«Аэрофлот-опен» пройдет с 3 по 7 марта в Москве.

— Можно ожидать, что на «Аэрофлот опен» приедут сильнейшие шахматисты?

— Мы ждем всех, у нас по умолчанию не будет никаких ограничений. Пожалуйста, приезжайте. С определенными топ-шахматистами уже ведутся переговоры. Не буду называть имена, но надеюсь, что турнир соберет звездный состав.

— Есть вероятность, что в турнире сыграет 17-й чемпион мира Дин Лижэнь?

— Не стоит этого исключать. Турнир длится всего пять дней, почему бы лучшим из лучших не приехать на этот непродолжительный период в Москву?

Владимир Крамник. Фото Федор Успенский, «СЭ»

Крамник сыграет тренировочный матч с Есипенко

— Было бы интересно посмотреть на Крамника на «Аэрофлот-опене».

— Мы его обязательно пригласим. Что касается Владимира Борисовича, то могу открыть один инсайд. В конце февраля он сыграет тренировочный матч с Андреем Есипенко в Ростове-на-Дону. Предполагается формат быстрых шахмат и блица. Крамник дал принципиальное согласие, так что ждем этот мини-матч с нетерпением.

— Если заговорили про 14-го чемпиона мира, то как вы относитесь к его античитерскому расследованию в онлайн-шахматах?

— Безусловно, самое большое зло, которое есть в шахматах, — это компьютерные подсказки. Это уже набило оскомину, это признают все, однако непонятно, как с этим бороться. Да, на самом высоком уровне читерство исключено, проверки там очень строгие. Условно, на матче Непомнящего с Дином сложно представить себе подобные вещи. Или на турнире претендентов. Но по-прежнему есть много турниров с участием гроссмейстеров, где проверки проводятся достаточно формально, и все держится на боязни нанести ущерб своему имиджу. Не всех это останавливает. А при игре в режиме онлайн контролировать шахматистов, которые решили жульничать, практически невозможно. Камеры и другие ограничения не спасают ситуацию. Я полностью согласен с Крамником, что в призовых турнирах читерством занимается очень высокий процент игроков. Как это изменить? Мое мнение, не надо играть в таких турнирах. Чем больше элитных гроссмейстеров будут отказываться от участия, тем быстрее Chess.com применит какие-то реальные античитерские меры.

— С другой стороны, для многих это существенный заработок.

— Согласен. Но тут каждый сам для себя должен принять решение. При этом я совершенно не согласен с позицией руководителей платформы, которые просто решили заблокировать аккаунт Крамника. Это довольно странный поступок, когда вместо решения проблемы ты делаешь вид, что ничего не происходит.

— Еще шахматы будут представлены на Всемирных играх дружбы и Играх БРИКС. Уже понятен формат?

— Да. Это быстрые шахматы и блиц. На Всемирных играх дружбы (23-29 сентября) будет разыграно шесть комплектов медалей. Личные первенства в рапид и блиц у мужчин и женщин, плюс два командных турнира. Команда — это один мужчина и одна женщина. Мы ожидаем минимум 100 команд. Буквально за минуты до нашего интервью я получил письмо от президента Африканской шахматной конфедерации, в котором он дает согласие на приезд сборных Африканского континента. Шахматный турнир в рамках Игр дружбы с большой долей вероятности пройдет в Лужниках. В 2019 году мы проводили там на Большой спортивной арене чемпионат мира по быстрым шахматам и блицу, так что место проверенное.

На Играх БРИКС в Казани шахматный турнир пройдет с 17 по 22 июня. Там такой же формат, как и на Играх дружбы, только в командном турнире в составе будут двое мужчин и две женщины.

— На этих стартах ждать звездных игроков?

— Будет сложно по одной простой причине. В даты проведения Всемирных игр дружбы ФИДЕ проводит в Будапеште Всемирную шахматную олимпиаду. Что касается наших шахматистов, то уверен, что сыграют все топовые гроссмейстеры. А суперфинал, который состоится за три недели до Игр дружбы, будет определять состав сборной. Это внесет дополнительную интригу в Барнауле.

Александра Горячкина. Фото Федор Успенский, «СЭ»

ФШР помогает Горячкиной и Лагно подготовиться к турниру претенденток

— Если говорить про азиатские турниры, то мне кажется, что даже многие шахматисты не понимают, может мы играть там в командных турнирах или нет?

— Во всех соревнованиях, которые входят в «линейку» ФИДЕ, нам играть не дают. Как известно, ФИДЕ следует рекомендациям МОК, антироссийская позиция которого хорошо известна. То есть командный чемпионат Азии нам недоступен.

В то же время есть турниры ШОС, БРИКС, где мы можем играть с флагом и побеждать, как сделали это наши ребята в декабре 2023 года. А наша юношеская команда взяла первый приз на международном турнире в Таджикистане с участием четырех азиатских сборных.

Что касается личных турниров, то с 2024 года мы будем отбираться на Кубок мира-2025 уже через чемпионат Азии. В прошлом году наши шахматисты в последний раз отбирались на КМ через чемпионат Европы.

— Хотел еще затронуть тему турнира претендентов/претенденток-2024. Пока никто из трех наших гроссмейстеров не получил канадскую визу. Это решаемая история?

— Мы находимся в максимально тесном контакте с ФИДЕ по этому вопросу. При этом надо понимать, что канадскую визу россиянам всегда было непросто получить. Но визы будут получены, и все наши участники со своими командами поедут в Торонто.

— ФШР оказывает помощь трем участникам?

— Нет, мы помогаем только девушкам — Александре Горячкиной и Екатерине Лагно. У Яна Непомнящего есть поддержка «Норильского никеля», и в помощи федерации он не нуждается. Я не буду называть конкретные данные, но все пожелания шахматисток выполняются. Могу сказать, что в эти дни одна участница находится на учебно-тренировочных сборах, полностью финансируемых ФШР, а у другой претендентки «свой» УТС начнется в середине января. Идет нормальный рабочий процесс, в котором каждый занимается своими прямыми обязанностями: спортсмен — тренируется, тренер — тренирует, ФШР — финансирует.