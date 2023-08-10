Карлсен спасается в тяжелейшей ситуации, Сарана уничтожил игрока топ-10. Как проходит Кубок мира

Кеймер упустил возможность выбить 16-го чемпиона мира, Непомнящий, Свидлер и Есипенко доигрались до тай-брейка.

Немецкий гроссмейстер Винсент Кеймер был максимально близок к победе над рейтинг-фаворитом Кубка мира-2023 Магнусом Карлсеном. Ученик Петра Леко сумел переиграть Магнуса белыми, но удержать ничью черными не получилось. Причем по ходу партии Кеймер получил огромное преимущество, но испугался его развивать. В итоге дело дошло до эндшпиля, где норвежец все-таки смог дожать оппонента. Теперь победитель этого противостояния определится на тай-брейке. Как и еще в девяти парах.

В 1/8 финала же напрямую шагнули шесть гроссмейстеров, в том числе 23-летний москвич Алексей Сарана, который не испытал никаких проблем с восьмым номером мирового рейтинга Уэсли Со. Благодаря этому успеху Сарана, который на Кубке мира представляет Сербию, максимально приблизился к рейтингу 2700. С таким уровнем игры чемпион Европы-2023 вполне может рассчитывать на итоговое попадание в топ-3. Другие российские игроки — Ян Непомнящий, Андрей Есипенко и Петр Свидлер — постараются оформить путевку в следующий раунд в пятницу, 11 августа.

Алексей Сарана. Фото FIDE

Неудача Кеймера

В первой партии Кеймера и Карлсена ничего не предвещало беды для Магнуса, но один неточный ход в чуть худшем эндшпиле привел Магнуса к первому поражению на Кубке мира-2023. Винсент классно дожал экс-чемпиона мира после выигрыша пешки. В четверг у Карлсена был шанс отыграться, но при выходе из дебюта норвежец серьезно ошибся. На 17-м ходу он допустил зевок, который позволил Кеймеру получить две лишние пешки. Компьютер оценивал преимущество немца как высокое (+2,6). Но Винсент не поверил своему счастью и стал играть осторожно, пытаясь сделать ничью. Магнус за такое наказывает. Эта партия не стала исключением.

В эндшпиле Карлсен завладел преимуществом, создавая одну угрозу за другой. Казалось, что Кеймеру удалось спастись, когда он нашел ход «ладья b4», но, попав в цейтнот, Винсент допустил несколько роковых ошибок. Магнус подтвердил свой статус гения окончаний, как его в свое время назвал 14-й чемпион мира Владимир Крамник, и теперь постарается выйти в 1/8 финала на тай-брейке. Там шансы у действующего чемпиона мира по рапиду и блицу будут значительно выше.

Также на тай-брейке будет очень интересно понаблюдать за битвой Яна Непомнящего и Нихала Сарина. После ничьей в первой партии Ян неудачно разыграл дебют во второй. Индийский гроссмейстер получил преимущество (1,1 по оценке компьютера), но чтобы переиграть Непомнящего, ему надо было сыграть максимально точно. Однако ближе к 40-му ходу Нихал допустил ошибку, и россиянин довольно легко уравнял шансы. Когда на часах у Сарина оставалось чуть более минуты, он сам предложил ничью.

Гораздо сложнее было Андрею Есипенко. Играя вторую партию с Доммараджу Гукешем белыми, россиянин загнал себя в жесткий цейтнот. За 3,5 минуты ему надо было сделать пять ходов, причем позиция у него была не самая простая. Но Андрей справился, а в эндшпиле уже не дал сопернику шансов на успех. Теперь 21-летний уроженец Новочеркасска постарается выиграть 17-летнего гения в быстрые шахматы. Тут шансы примерно равны.

Впрочем, как и у Петра Свидлера в соперничестве с Ниджатом Абасовым. В классику противники сыграли две быстрые ничьи, поэтому сохранили много сил на тай-брейк.

Фото FIDE

Горячкина и Шувалова уже в четвертьфинале

Напрямую в 1/8 финала неожиданно пробился венгерский гроссмейстер Ференц Беркеш. Вслед за Борисом Гельфандом и Никитой Витюговым он дважды обыграл чемпиона мира по нокаут-системе Руслана Пономарева. Следующим соперником Беркеша станет победитель матча Хикару Накамура — Рамешбабу Прагнанандха. Молодой индиец имел шансы переиграть второго «сеяного» в день своего 18-летия, но больно уж хорошо в этот вечер защищался американец.

Зато в пятый раунд шагнул еще один талант из Индии — 19-летний Арджун Эригайси, остановив продвижение Жавохира Синдарова (далее ему предстоит встреча с Нильсом Гранделиусом). Эригайси поддержал соотечественник Видит Гуджрати, одолевший еще одну сенсацию этого Кубка мира — Этьена Бакро. Фабиано Каруана классно разыграл классическую ситуацию из знаменитой партии Давид Бронштейн — Пауль Керес и сумел вырвать победу белыми у Робсона Роя.

Отдельно стоит сказать про победу Алексея Сараны. Действующему чемпиону Европы противостоял Уэсли Со, но Сарана как будто не заметил сопротивления титулованного американца. В обоих партиях Алексей владел преимуществом, причем после победы черными не стал сушить игру белыми, действуя с позиции силы против игрока топ-10. Пожалуй, Алексей, который принял решение играть за Сербию, — пока главная потеря для наших шахмат после перехода в Азиатскую шахматную федерацию. В такой форме он вполне может отобраться на турнир претендентов.

В женском турнире после классических партий стали известны три участницы четвертьфиналов. Отрадно, что две из них представляют Россию. Александра Горячкина уверенно выиграла белыми у грузинки Нино Бациашвили, а Полина Шувалова не оставила никаких шансов сербской шахматистке Теодоре Иньяц. Также в четвертый раунд прошла 16-я чемпионка мира Тань Чжунъи. А вот действующая чемпионка Цзюй Ванцюнь проведет тай-брейк с немкой Элизабет Петц.