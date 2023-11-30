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Борьба Крамника с читерами выходит на новый уровень. Впереди маячит суд

Крамник обвинил американского гроссмейстера Накамуру в читерстве
Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
Шахматист Владимир Крамник
Владимир Крамник.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Руководители платформы Chess.com вступились за Накамуру.

Владимир Крамник может подать в суд на Chess.cоm из-за игнорирования платформой угроз в свой адрес. Напомним, что ранее 14-й чемпион мира не только подготовил список мер, которые если не ликвидируют читерство, то по крайней мере существенно его усложнят, а также привел статистические данные возможных мошенников, которые абсолютно не стыкуются со здравым смыслом. Также Крамник заподозрил в нечестной игре посла Chess.com Хикару Накамуру. Это взбесило не только американского гроссмейстера, но и почти все англоязычное шахматное сообщество, которое готово расправиться с ревизором. Chess.cоm в свою очередь наконец-то ответил Владимиру Борисовичу, но только относительно одного гроссмейстера.

 
Владимир Крамник и&nbsp;Хикару Накамура. Крамник включил Накамуру в список вероятных читеров. Американец в бешенстве

Какой позор

Владимир Крамник раскрыл подробности оскорбительных сообщений в его адрес, опубликовав новый пост в своем блоге на Chess.cоm.

«За последнее время, помимо различных персональных оскорблений, я получил две прямые угрозы физической расправы от участников платформы Chess.cоm. Самую «невинную» публикую («Ты хочешь умереть, ты, коммунистический отброс», — написал Крамнику пользователь Chess_x_Genshin. - Прим. «СЭ»), вторая еще более неприятна, поэтому предпочту не публиковать ее, поскольку среди нас на платформе есть дети.

Я МНОГО РАЗ сообщал Chess.cоm об этих оскорбительных неприемлемых действиях в прошлом и сообщил сейчас, но не получил ни одного ответа. Но эти угрозы уже выходят за рамки того, что серьезная приличная компания может позволять на своей платформе.

 
Владимир Крамник. Ревизор приехал. Крамник готов называть имена читеров

Я проверил и заметил, что джентльмен, приславший мне это сообщение, о чем я сразу сообщил администрации, спустя пару дней не забанен и по-прежнему является счастливым участником платформы.

Никто из администрации со мной по этому поводу не связался, никаких извинений, никаких действий не предпринято. Мы можем с чем-то не соглашаться по некоторым вопросам, но такое поведение администрации платформы невообразимо. Думаю, и по-человечески, и по закону.

Мои юристы проверяют этот вопрос, после консультации с ними я могу начать официальное дело против платформы. В любом случае, мне и в голову не могло прийти, что Chess.cоm упадет настолько низко, что будет игнорировать прямые угрозы, сделанные НА ИХ ПЛАТФОРМЕ со стороны одного из участников другому, особенно бывшему чемпиону мира. КАКОЙ ПОЗОР».

Шахматист Владимир Крамник
Фото Федор Успенский, "СЭ"

«Мы забанили сотни титулованных шахматистов»

В четверг, 30 ноября, платформа Chess.cоm все же решила ответить Крамнику после серии постов и видео от экс-чемпиона мира. Но ответ, по сути, последовал только по посту Крамника относительно Хикару Накамуры (Владимира Борисовича насторожило, что американец набрал 45,5 очка из 46 возможных, играя против сильных оппонентов онлайн).

«Chess.cоm стремится предоставлять лучшую платформу как для любителей, так и для профессиональных игроков. Мы вкладываем значительные средства в защиту игры как с помощью современных алгоритмов, так и с помощью прокторинга. Chess.cоm очень серьезно относится к читерству в шахматах, и мы внимательно следим за всеми игроками, включая лучших игроков мира. Когда есть четкие доказательства, мы действуем. В октябре 2023 года наша команда Fair Play закрыла 54 398 аккаунтов, в том числе аккаунты 6 титулованных игроков. Мы забанили сотни титулованных шахматистов, десятки гроссмейстеров и четырех шахматистов, входивших в топ-100.

 
Гата Камский, Владимир Крамник и&nbsp;Фабиано Каруана. «Читерство победило». Топовые гроссмейстеры откажутся от шахматных платформ?

Мы понимаем, что из-за чрезвычайно конкурентного характера шахмат всегда будут как обоснованные, так и необоснованные обвинения шахматистов в читерстве. Мы серьезно относимся ко всем обвинениям. Мы всегда объективно и тщательно изучаем данные и факты, а затем принимаем решение. В ближайшие недели платформа Chess.cоm объявит о дальнейших мерах и правилах, которые будут способствовать поддержанию честной игры на наших мероприятиях и в отдельных партиях.

Что касается случая с недавними обвинениями в адрес Хикару Накамуры со стороны Владимира Крамника, отвечаем, что мы генерировали около 2000 индивидуальных отчетов о партиях Хикару в нашей системе Fair Play и не обнаружили ни одного случая читерства. Что касается утверждения о невероятных сериях выступлений Хикару (включая победу в 45,5 партии из 46), мы также рассмотрели эту статистику. Наша команда провела математические расчеты и различные симуляции серий для такого игрока, как Хикару, который сыграл более 50 000 партий. Мы обнаружили, что победная серия из 45 партий не только возможна, но и вероятна, учитывая количество сыгранных партий. Мы подтвердили эти результаты с помощью внешних статистиков, в том числе профессора статистики в университете, входящем в топ-10. При глубочайшем уважении к бывшему чемпиону мира Владимиру Крамнику, на наш взгляд, его обвинения лишены статистической обоснованности».

Шахматист Владимир Крамник дает автографы
Фото Федор Успенский, "СЭ"

Письмо подписал создатель платформы Дэни Рэнш и одна из главных звезд сайта гроссмейстер Эрик Хансен. По остальным статистическим моментам, а также угрозам Крамнику в личных сообщениях платформа комментариев пока не дала.

«Текст чесскомовцев (звучит как комсомольцев) озаглавлен «О недавних обвинениях в читерстве», — отметил создатель Levitov Chess, бывший исполнительный директор ФШР Илья Левитов. — Вообще, Владимир Борисович никого ни в чем не обвинял, он просил проверить Хикару. Это они зря так словами разбрасываются, так можно и в суд попасть. Chess.cоm проверял Ниманна и публиковал отчет, сами открыли этот ящик Пандоры, их никто не просил это делать. Почему сейчас нельзя? Наверное, потому что тогда каждый будет просить отчет, и они замучаются отказывать.

 
Владимир Крамник. «Здесь слишком много явных читеров». Крамник отказывается играть в интернете

Я подумал, что было бы красиво, если бы отчеты формировались автоматически и каждый мог посмотреть вероятности серий подозреваемых, попадания в первую линию и т. п. Маразм, конечно, но не выглядит нереальным сценарием через какое-то время.

Я по-прежнему не могу понять, как онлайн-шахматы будут выживать при наличии таких простых способов читерить. Существование платформ напрямую зависит от ответа только на этот вопрос, а он невероятно сложный. И пока в этой борьбе платформы даже не участвуют, к сожалению. Прячут голову в песок и говорят, что у нас все отлично, мы всех читеров видим за километр. Но Владимир Борисович — человек упрямый, даже слишком, а один отчаянный человек способен на многое. Посмотрим».

Шахматы
Владимир Крамник
Хикару Накамура
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