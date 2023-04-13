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Сегодня, 18:10

Лижэнь сравнял счет в чемпионском матче. На Непомнящего нашло затмение

Непомнящий проиграл Дин Лижэню в четвертой партии матча за титул чемпиона мира
Тимур Ганеев
Корреспондент
Ян Непомнящий.
Фото Anna Shtourman / ФИДЕ
Ян Непомнящий.
Фото AFP
Дин Лижэнь.
Фото AFP
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Болезненное поражение россиянина, психологическое преимущество может перейти к сопернику.

С пятой партии матч за мировую шахматную корону в Астане между Яном Непомнящим и Дин Лижэнем начнется с чистого листа. После блестящей победы во второй партии россиянин немного сник. Получил небольшие проблемы в третьей, а в четвертой, к сожалению, провалился. Грубейшая ошибка на 28-м ходу стала неожиданностью для всех. «Сразу понял, что получил выигрышную позицию, но в это было трудно поверить», — сказал на пресс-конференции Дин Лижэнь. Китаец второй день подряд выглядел очень уверенным в общении с представителями СМИ. В его настроении явно произошли перемены, и это плохой знак для Непомнящего.

По первой линии

В середине третьей партии с Дина как будто окончательно спали оковы, и китайский гроссмейстер заиграл в «свои» шахматы, за несколько минут просчитывая позицию на уровне многоядерного компьютера. Впрочем, и Непомнящий был на высоте — после допущенной неточности собрался и не дал Лижэню ни одного серьезного шанса на победу.

После третьей партии мы предполагали, что Дин постарается развить успех и вновь попытается удивить Яна в дебюте. Так и получилось. Китаец выбрал английское начало. Ян вроде бы здорово вышел из дебюта, но экспертам показалось, что он не так хорошо знаком с предлагаемой позицией. Известный голландский гроссмейстер Аниш Гири, комментировавший партию на сайте chess24.com, предположил, что Ян чуть ли не на 9-м ходу перепутал свою подготовку и продолжил играть быстро для того, чтобы соперник об этом не догадался. Так ли это на самом деле? Вероятно, узнаем это уже после матча.

В свою очередь, Лижэнь вновь сыграл заготовку своего звездного секунданта Рихарда Раппорта, сделав рокировку вместо агрессивного хода пешкой h. Ян создал сильную блокадную позицию и перевел коня, долгое время стоявшего на краю доски, в центр на d6. Компьютерные программы уверенно рисовали «нули». Показалось, что вот-вот соперники согласятся на ничью, но на 28-м ходу произошло экстраординарное событие. У Яна оставалось еще 30 минут времени. Можно было хорошенько подумать над следующим ходом, но Непомнящий очень уверенно направил своего коня в центр вместо того, чтобы скромно вернуть его на блокадное поле. Для такого мастера, как Непомнящий, это самое настоящее затмение.

Ян&nbsp;Непомнящий и&nbsp;Дин Лижэнь. Лижэнь впервые сыграл на уровне чемпионского матча. Третья партия стала испытанием для Непомнящего

Лижэнь немедленно пожертвовал качество и быстро сходил конем на b3 — по первой линии компьютера. Тут же у белых возник перевес «+2», который через несколько ходов вырос уже до «+5,5». Надежды на ничью уже практически не оставалось. Только если бы Дин допустил серьезный зевок. Но он заиграл еще сильнее, совершив пару выдающихся ходов.

«Я очень счастлив выиграть, — признался на пресс-конференции Дин. — Это была очень сложная партия, но мне удалось сохранить контроль, и я очень доволен. Когда я сыграл 28. Фf3, я посчитал в том числе и ответный ход Кd4. Когда Ян неожиданно сделал этот ход, я понял, что могу пожертвовать качество, чтобы получить контроль над важным полем. Мой конь занимал очень сильную позицию, и в какой-то момент я понял, что просто выигрываю. В это было трудно поверить».

Лижэнь отметил, что выходной день помог ему перезагрузиться. «Последние две партии определенно мне удались», — сказал светившийся от счастья китаец. Ян пребывал в ином расположении духа.

«Очень напряженная партия, — резюмировал Непомнящий. — Видимо, я неправильно оценивал позицию. Наверное, надо было просто отвести коня на d6 и ждать, что предпримут белые. Скорее всего, позиция была бы равная, но белыми делать ходы проще, они могут пытаться усилить позицию. В какой-то момент я потерял фокус. Безусловно, я расстроен своей игрой».

Ян Непомнящий.
Фото AFP

Пересобрать себя

За три последних дня ситуация полностью перевернулась — не так давно на выходной лидером уходил Ян Непомнящий, теперь же в матче равенство (2 — 2), но очевидно, что инициативой владеет Дин. Сейчас уже Яну надо прийти в норму после такого «холодного душа».

Хочется верить, что у него это получится. Все-таки Непомнящий стал всего вторым гроссмейстером в истории, кому удалось дважды выиграть турнир претендентов по круговой системе (первым был Василий Смыслов). Причем в Мадриде-2022 Ян победил спустя всего шесть месяцев после разгромного поражения от Магнуса Карлсена в Дубае-2021. Это говорит о том, что россиянин умеет себя пересобирать.

«Еще вчера, 12 апреля, было видно по рисунку третьей партии, что Дин нащупывает свою игру, когда взял ничью черными с позиции силы, — сказал «СЭ» обладатель Кубка мира Сергей Карякин. — У Яна была грубая ошибка, когда он допустил жертву качества. Дин ею хладнокровно воспользовался. Теперь небольшое психологическое преимущество на стороне китайского шахматиста. Он оправился после неудачного начала матча, показывает хорошую игру. Однако глобально ничего страшного для Яна не случилось. Впереди еще 10 партий. Важно, чтобы он собрался после такого тяжелого отрезка».

Дин Лижэнь.
Фото AFP

В истории матчей на первенство мира уже были случаи, когда один из участников проваливал начало, но потом смог перевернуть все в свою пользу. Первым на ум приходит противостояние Гарри Каспарова (признан в России иноагентом. — Прим. «СЭ») и Анатолия Карпова в Севилье-1987. Тогда Карпов выиграл вторую партию, но его соперник смог сравнять счет в четвертой. Тот поединок закончился вничью (12:12), и Каспарову удалось сохранить за собой титул чемпиона мира.

В Астане в случаи ничьей по итогам 14 партий мы увидим тай-брейк. Он намечен на 30 апреля.

шахматы
Дин Лижэнь
Сергей Карякин (шахматы)
Ян Непомнящий
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Лижэнь впервые сыграл на уровне чемпионского матча. Третья партия стала испытанием для Непомнящего