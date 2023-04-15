«Радует не сам факт победы, а в какой момент она была достигнута». Непомнящий вновь вышел вперед в матче за корону

Исполнительный директор ФШР Александр Ткачев — об успехе нашего шахматиста в пятой партии и посте Карлсена.

Ян Непомнящий вновь выходит вперед в матче на первенство мира с Дин Лижэнем (3 — 2). Россиянин уверенно победил в пятой партии. Китайский гроссмейстер признал свое поражение на 48-м ходу, хотя все было понятно гораздо раньше. Очевидно, что выходной день явно пошел на пользу Непомнящему. Вроде бы ничего особенного у Яна после дебюта не наблюдалось, зато позиция ему явно была знакома, что и показал ход партии вкупе с затраченным временем (на пресс-конференции Ян признался, что первые 19 ходов прошли по домашней заготовке).

Лижэнь же сегодня выглядел бледной тенью себя позавчерашнего, допустив слишком много неточностей для партии из матча за звание чемпиона мира. Многие эксперты, комментировавшие матч, отметили, что Дин вновь напоминал себя образца первых двух партий. Хотя это не умоляет заслуг Яна, который смог вернуть себе преимущество после очень обидного поражения. Это очень важный момент матча, рассказал в интервью «СЭ» исполнительный директор Федерации шахмат России (ФШР) Александр Ткачев.

Ян комфортно чувствует себя в «испанке»

— Мало кто мог предположить, что в первых пяти турах будет сразу три результативные партии. Многим это напоминает матч Гарри Каспарова (признан в России иностранным агентом. — «СЭ») и Анатолия Карпова в Севилье 1987 года. Согласны?

— Каждый матч уникален, но мне кажется, что Севилью-1987 вряд ли кто-то сможет превзойти по накалу страстей. Победа Каспарова на заказ в заключительной 24-й партии — это эксклюзив. Но матч в Астане вполне может войти в историю как один из самых ярких. Соперники обменялись победами в четвертом и пятом турах. Это подтверждает, что играют два достойнейших соперника. Второй и третий номера рейтинга ФИДЕ. И что важно, оба готовы к матчу. Хотя после второй партии заговорили, что Дин уже не тот, он не сможет навязать борьбу. В третьей и четвертой партиях китайский гроссмейстер доказал, что это не так. Он по-прежнему может находить идеальные ходы в тяжелейшие моменты.

В пятом туре была интересная партия. Здорово, что Ян смог показать, что он в полном психологическом порядке. За это были опасения. Вспомните, как после первого поражения от Магнуса в Дубае он перестал быть похожим сам на себя. Его просто не было. Поэтому радует не сам факт победы, а в какой момент она была достигнута.

— Ян вновь очень уверенно смотрелся в испанской партии. Даниил Дубов перед матчем прогнозировал, что если команде Непомнящего удалось что-то отыскать в слабостях Дина, то испанская партия, вероятно, встретится в матче не раз.

— Даниил оказался прав. Ян комфортно чувствует себя в «испанке», играет ее с преимуществом. В первой партии стоял в небольшом плюсе, но не смог реализовать свой голевой момент. Сегодня его преимущество переросло в закономерную победу. Наверняка мы еще увидим такой дебют. Возникает острая игра, которая на руку нашему гроссмейстеру.

— Что ждать от шестой партии? Дин вновь выберет английское начало?

— Английское начало — ядовитый дебют. Вроде бы внешне нет никаких кавалерийских наскоков, но черные получают неприятную позицию. Доска начинает напоминать минное поле. Четвертая партия это подтвердила. Ян, к сожалению, «шлепнул» конь d4 на 28-м ходу. Серьезная ошибка, хотя я бы не стал осуждать нашего гроссмейстера. Все-таки напряжение очень серьезное.

Думаю, что Дин, скорее всего, продолжит играть что-то подобное. Будет что-то из закрытого начала. Возможно, Дин начнет ходом конь f3. Куда дальше свернет Ян — загадка. У него широкий репертуар. Не думаю, что он будет продолжать теоретический спор в том варианте английского начала, который был в четвертой партии.

Магнус Карлсен. Фото Global Look Press

Приезд Магнуса значит только то, что сейчас центр мировых шахмат находится в столице Казахстана

— Присутствие в команде Лижэня 13-го номера рейтинга ФИДЕ Рихарда Раппорта сильно ощущается?

— Безусловно, Рихард — неординарный и нестандартный шахматист. При этом, я думаю, что это не более чем один из секундантов. Их, конечно, не 30, как говорил Левон Аронян, но штаб у Дина очень серьезный. Просто Раппорт — это человек, которого все видели. Так же, как и Сергея Кишнева и Никиту Витюгова в команде Яна. А имена тех, кто сидит в номерах и спокойно работает над концепциями, раскроют только после матча.

— По ходу пятой партии в социальных сетях действующего чемпиона мира Магнуса Карлсена появилось фото с подписью: «Астана зовет». Приезд норвежца в столицу Казахстана означает, что он вернется в чемпионский цикл в 2024 году?

— Полагаю, это значит только то, что сейчас центр мировых шахмат находится в столице Казахстана. И где как ни в этом центре должен находиться сильнейший шахматист мира? Это логичный шаг от Магнуса. А вернется он или нет, этот вопрос стоит переадресовать ему. С моей точки зрения, он никуда и не уходил. Если вспомнить похожие прецеденты, то добровольно отказавшийся от короны Бобби Фишер совсем ушел из шахмат после победы над Борисом Спасским. Карлсен играет почти каждую неделю. Это принципиальное отличие. Так что нам остается только ждать.

— Что думаете о двоевластии в мировых шахматах, которое образуется после матча в Астане? Новый чемпион мира и сильнейший шахматист по рейтингу.

— Думаю, шахматы от этого только выиграют. Это дополнительная интрига, которая привлечет к нашему спорту новую аудиторию.