Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Шахматы
Новости
Статьи
Карякин бросает вызов
Главная
Шахматы

Сегодня, 17:40

Карлсену наконец-то покорился Кубок мира. Какой большой победы теперь не хватает в его коллекции?

Магнус Карлсен впервые выиграл Кубок мира по шахматам
Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
Шахматист Магнус Карлсен
Магнус Карлсен.
Фото FIDE
Telegram Дзен
Бронза и гарантированное место в турнире претендентов-2024 достается Фабиано Каруана.

С пятой попытки Магнус Карлсен становится обладателем Кубка мира-2023, который завершился в Баку. В финальном матче на тай-брейке 16-й чемпион мира обыграл Рамешбабу Прагнанандху из Индии. Карлсен выиграл у соперника первую партию (хотя и имел в ней проблемы) и свел к ничьей вторую. Таким образом, в своей карьере 32-летний норвежец завоевал все главные индивидуальные призы в шахматах. Не хватает только командных побед, которых практически невозможно достичь со сборной Норвегии. Особенно если речь про Всемирную шахматную олимпиаду. На последних Играх-2022, которые проходили в индийском городе Ченнай, норвежцы во главе с многолетним первым номером рейтинга заняли только 59-е место.

Шахматисты Магнус Карлсен и Рамешбабу Прагнанандха
Фото AFP

Мастер-класс

Прагг начал тай-брейк белыми и выбрал один из старейших дебютов — итальянскую партию. 18-летний индиец играл очень солидно, получив небольшой перевес в самом начале партии. Однако он улетучился после первой же неточности, когда Рамешбабу сделал ход «конь ф5». После этого соперники быстро разменяли ферзей, и наступил эндшпиль.

В нем Магнус заиграл быстро, но в меру слабо для своего таланта. У белых вновь образовался незначительный перевес, а на часах у каждого гроссмейстера оставалось по пять минут. Только в отличии от экс-чемпиона мира Прагг стал играть медленно, а загнав себя в цейтнот, сделал пару нехарактерных зевков. Черные начали активную атаку на королевском фланге и результативно завершили партию двойным ударом.

После такого обидного поражения Праггу надо было выигрывать на заказ черными. Магнус, даже находясь не в лучшем физическом состоянии, допустить такого не мог. В сицилийской защите ученик Виши Ананда получил слабую позицию. Карлсен вполне мог играть на победу, но не стал откладывать свой триумф, предложив ничью. Так великий норвежец завоевал свой первый Кубок мира. Ранее его лучшим результатом был выход в полуфинал. В 2007 году Магнус проиграл Гате Камскому, а в 2021-м — Яну-Кшиштофу Дуде.

Хикару Накамура и&nbsp;Магнус Карлсен. Карлсен упустил шанс стать чемпионом по сверхбыстрым шахматам. У женщин выиграла россиянка

«Для него это значимая победа, он долго к ней шел, — отметил «СЭ» вице-президент ФШР Сергей Смагин. — Магнус подтвердил, что в рапиде и в блице он по-прежнему сильнейший шахматист мира. В классике все не так однозначно. Какие его следующие цели? Раньше Карлсен говорил, что хочет добраться до отметки рейтинга 2900, но, похоже, что это стало маловероятно (после Кубка мира он прибавил 3,8 пункта, его рейтинг составляет 2838. — Прим. «СЭ»). Наверное, дальше он будет играть в коммерческих соревнованиях. Так как уже сказал, что в следующем чемпионском цикле участвовать не будет. Это означает, что борьба за звание чемпиона мира резко обострится. Многие в отсутствие Магнуса имеют отличные шансы не только выиграть турнир претендентов, но и обыграть Дин Лижэня в чемпионском матче. Нас ждут очень интересные два года».

При этом эксперт считает, что Карлсен вряд ли захочет менять спортивное гражданство ради возможности выиграть Всемирную олимпиаду. «Он будет скорее работать над тем, чтобы усилить сборную Норвегии. Я уверен, что ради этого достижения Магнус не смотрит в сторону США».

Шахматисты Магнус Карлсен и Рамешбабу Прагнанандха
Магнус Карлсен и Рамешбабу Прагнанандха.
Фото AFP

Путевки в Торонток

За победу в Кубке мира-2023 Карлсен заработал 110 тысяч долларов. Прагг — 80 тысяч, но главное, что он завоевал путевку на турнир претендентов, а также, наверняка, получил огромную уверенность в своих силах. В Торонто-2024 индиец вполне может показать себя.

Напомним, что в Баку он обыграл Давида Навару, второго «сеяного» Хикару Накамуру и Ференца Беркеша, который до этого выбил из борьбы Руслана Пономарева и Никиту Витюгова. В четвертьфинале Рамешбабу прошел своего партнера по сборной и близкого друга Арджуна Эригайси. Причем в классику он смог отыграться на заказ черными, а на тай-брейке все закончилось в пользу Прагга только в седьмой блиц-партии. В полуфинале им был бит участник матча-2018 за корону Фабиано Каруана, а в финале под угрозой был сам Магнус.

Нюргул Салимова и&nbsp;Александра Горячкина. Горячкина берет Кубок мира! Наконец-то Александре покорился финал топ-турнира

Кстати, Каруана стал бронзовым призером Кубка мира-2023 и теперь точно сыграет в своем пятом турнире претендентов. В Канаду поедет и Ниджат Абасов, если Магнус сдержит слово и откажется от своей путевки (вероятность 99%).

Азербайджанский гроссмейстер мог смело рассчитывать на третье место. 28-летний гроссмейстер выиграл первую партию у подавленного Фаби, но позволил американцу отыграться на заказ белым цветом. Хотя долгое время на доске стояла абсолютно ничейная позиция, но Ниджат, видимо, не выдержал напряжения, допустив пару грубых зевков. На тай-брейке титулованный Каруана уже не оставил шансов сопернику, выиграв обе партии. Хотя Абасов в любом случае главное открытие турнира. Наряду с Нюргул Салимовой они показали самые неожиданные перформансы.

Шахматы
Магнус Карлсен
1
Обсудить
Читайте также
Защитник Войнов рассказал, когда он планирует завершить игровую карьеру
Защитник «Ак Барса» Войнов рассказал, когда планирует завершить карьеру
Артиллеристы ВС РФ ликвидировали технику и живую силу ВСУ с помощью САУ «Малка»
Гражданина Украины задержали в Херсонской области по подозрению в шпионаже
Боевики ВСУ переплыли Днепр и сдались в плен российским военным
Как пять стран договаривались об использовании Каспийского моря: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Ян Непомнящий: Карлсен и Каспаров, футбол и «Спартак», Трусова / претендент на шахматную корону
Новогоднее поздравление Карякина
Карякин в гостях у "СЭ"
А был ли у Карякина шанс? Разбор "СЭ"
Карлсен - Карякин: что это было. Разбор "СЭ"
Как Карякин пришел в себя. Разбор "СЭ"
Из-за чего Карякин проиграл. Разбор "СЭ"
Почему Карякин упустил победу. Разбор "СЭ"
Ананд не отдал корону
Гельфанд и Ананд поспорят за чемпионство
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Карлсен разгромит Прагга в быстрые шахматы или Магнусу не позволит здоровье?