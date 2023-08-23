Карлсен разгромит Прагга в быстрые шахматы или Магнусу не позволит здоровье?

Обладатель Кубка мира определится на тай-брейке.

Классические партии финального мини-матча Кубка мира-2023 между Магнусом Карлсеном и Рамешбабу Прагнанандхой закончились вничью. Причем оба раза рейтинг-фаворит не смог создать серьезных проблем 18-летнему индийскому гроссмейстеру. Сам Магнус объяснил свою слабую игру недомоганием — после второй партии полуфинала с Ниджатом Абасовым он перенес сильное пищевое отравление. Теперь судьба титула определится на тай-брейке. Последний раз дополнительные партии финала открытого турнира Кубка мира проходили в 2019 году в Ханты-Мансийске. Тогда Теймур Раджабов в дополнительных шести партиях переиграл Дин Лижэня.

Нет сил на нервы

Если столь далекий проход Магнуса Карлсена по турнирной сетке могли предположить многие, то угадать выход в финал индийского вундеркинда было практически невозможно. Рамешбабу Прагнанандха, или, как все называют его, Прагг, имел очень жесткую сетку. В третьем круге он обыграл Давида Навару, в четвертом — второго «сеяного» Хикару Накамуру, в пятом — Ференца Беркеша, который до этого выбил из борьбы Руслана Пономарева и Никиту Витюгова. В четвертьфинале Рамешбабу прошел своего партнера по сборной и близкого друга Арджуна Эригайси. Причем в классику он смог отыграться на заказ черными. А на тай-брейке все закончилось в пользу Прагга только в седьмой партии.

Рамешбабу Прагнанандха. Фото FIDE

В полуфинале Прагг вновь зашел на тай-брейк. На этот раз с переживающим вторую молодость Фабиано Каруаной. Тяжелейшие четыре партии в быстрые шахматы растянулись на четыре часа, и в итоге индиец сумел переиграть участника матча-2018 за мировую корону. Это еще раз подтвердило его сильные волевые качества, отличный уровень подготовки и крепкие нервы.

«Я вообще не ожидал, что сыграю с Магнусом на Кубке мира, потому что единственный для меня способ сделать это — оказаться в финале, — сказал Прагг перед решающим мини-матчем. — А я совершенно не ожидал, что попаду в финал... Я просто постараюсь выложиться по максимуму, и посмотрим, что из этого выйдет!»

Карлсен шестой и седьмой раунд прошел без лишних нервов, уверенно переиграв Доммараджу Гукеша и Ниджата Абасова по итогам двух партий в классику. То есть у норвежца было на два выходных больше. Поэтому многим казалось, что мотивированный Магнус, который ранее никогда не выигрывал Кубок мира, буквально уничтожит своего молодого соперника. Но индиец уже дал бой норвежцу. В первой партии Прагг играл с позиции силы белыми. Магнус качественно защищался, и спустя два часа шахматисты согласились на ничью.

«В обычное время у меня было бы некоторое преимущество, потому что я отдыхал после полуфинала, в то время как Праггу пришлось играть тай-брейк с Фаби, — отметил Карлсен. — Но последние пару дней я был в довольно скверной форме. Причина — пищевое отравление после партии с Абасовым. Я вообще не мог есть последние два дня. Но зато я был совершенно спокоен, у меня просто не было сил нервничать».

Магнус Карлсен. Фото FIDE

Отказ от борьбы

Несмотря на недомогание соперника, Прагг перед второй партией был настроен решительно: «Это будет битва. Магнус определенно будет очень сильно давить. Я же постараюсь отдохнуть и прийти свежим, думаю, это лучшее, что я могу сделать». Однако битвы не получилось. Норвежец выглядел изможденным и уже спустя 1,5 часа предложил сопернику ничью. Фактически отказавшись от борьбы белыми ради восстановления.

Таким образом, победитель Кубка мира-2023 определится на тай-брейке. Понятно, что в быстрых шахматах Магнус становится еще более очевидным фаворитом (даже несмотря на отравление). И дело не только в огромной разнице в рейтинге между гроссмейстерами: 2820 у Магнуса и 2671 у Прагга (2-е и 40-е места в живом рейтинге). Стоит вспомнить, как в своей карьере Магнус играл тай-брейки на важных турнирах. В 2016 году он не оставил никаких шансов Сергею Карякину в матче за корону в Нью-Йорке, в 2018 году в Лондоне — Каруане. Хотя в классику россиянин и американец оказали 16-му чемпиону мира серьезное сопротивление.

Однако если состояние здоровья Магнуса будет желать лучшего, то почему бы Праггу не воспользоваться своим шансом? Он вполне может преподнести еще одну сенсацию.