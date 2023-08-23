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Карякин бросает вызов
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Сегодня, 18:40

Карлсен разгромит Прагга в быстрые шахматы или Магнусу не позволит здоровье?

Карлсен и Прагнанандха сыграли вничью во второй партии финала Кубка мира
Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
Шахматисты Магнус Карлсен и Рамешбабу Прагнанандха
Магнус Карлсен и Рамешбабу Прагнанандха.
Фото FIDE
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Обладатель Кубка мира определится на тай-брейке.

Классические партии финального мини-матча Кубка мира-2023 между Магнусом Карлсеном и Рамешбабу Прагнанандхой закончились вничью. Причем оба раза рейтинг-фаворит не смог создать серьезных проблем 18-летнему индийскому гроссмейстеру. Сам Магнус объяснил свою слабую игру недомоганием — после второй партии полуфинала с Ниджатом Абасовым он перенес сильное пищевое отравление. Теперь судьба титула определится на тай-брейке. Последний раз дополнительные партии финала открытого турнира Кубка мира проходили в 2019 году в Ханты-Мансийске. Тогда Теймур Раджабов в дополнительных шести партиях переиграл Дин Лижэня.

Нет сил на нервы

Если столь далекий проход Магнуса Карлсена по турнирной сетке могли предположить многие, то угадать выход в финал индийского вундеркинда было практически невозможно. Рамешбабу Прагнанандха, или, как все называют его, Прагг, имел очень жесткую сетку. В третьем круге он обыграл Давида Навару, в четвертом — второго «сеяного» Хикару Накамуру, в пятом — Ференца Беркеша, который до этого выбил из борьбы Руслана Пономарева и Никиту Витюгова. В четвертьфинале Рамешбабу прошел своего партнера по сборной и близкого друга Арджуна Эригайси. Причем в классику он смог отыграться на заказ черными. А на тай-брейке все закончилось в пользу Прагга только в седьмой партии.

Шахматист Рамешбабу Прагнанандха
Рамешбабу Прагнанандха.
Фото FIDE

В полуфинале Прагг вновь зашел на тай-брейк. На этот раз с переживающим вторую молодость Фабиано Каруаной. Тяжелейшие четыре партии в быстрые шахматы растянулись на четыре часа, и в итоге индиец сумел переиграть участника матча-2018 за мировую корону. Это еще раз подтвердило его сильные волевые качества, отличный уровень подготовки и крепкие нервы.

«Я вообще не ожидал, что сыграю с Магнусом на Кубке мира, потому что единственный для меня способ сделать это — оказаться в финале, — сказал Прагг перед решающим мини-матчем. — А я совершенно не ожидал, что попаду в финал... Я просто постараюсь выложиться по максимуму, и посмотрим, что из этого выйдет!»

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Карлсен шестой и седьмой раунд прошел без лишних нервов, уверенно переиграв Доммараджу Гукеша и Ниджата Абасова по итогам двух партий в классику. То есть у норвежца было на два выходных больше. Поэтому многим казалось, что мотивированный Магнус, который ранее никогда не выигрывал Кубок мира, буквально уничтожит своего молодого соперника. Но индиец уже дал бой норвежцу. В первой партии Прагг играл с позиции силы белыми. Магнус качественно защищался, и спустя два часа шахматисты согласились на ничью.

«В обычное время у меня было бы некоторое преимущество, потому что я отдыхал после полуфинала, в то время как Праггу пришлось играть тай-брейк с Фаби, — отметил Карлсен. — Но последние пару дней я был в довольно скверной форме. Причина — пищевое отравление после партии с Абасовым. Я вообще не мог есть последние два дня. Но зато я был совершенно спокоен, у меня просто не было сил нервничать».

Шахматист Магнус Карлсен
Магнус Карлсен.
Фото FIDE

Отказ от борьбы

Несмотря на недомогание соперника, Прагг перед второй партией был настроен решительно: «Это будет битва. Магнус определенно будет очень сильно давить. Я же постараюсь отдохнуть и прийти свежим, думаю, это лучшее, что я могу сделать». Однако битвы не получилось. Норвежец выглядел изможденным и уже спустя 1,5 часа предложил сопернику ничью. Фактически отказавшись от борьбы белыми ради восстановления.

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Таким образом, победитель Кубка мира-2023 определится на тай-брейке. Понятно, что в быстрых шахматах Магнус становится еще более очевидным фаворитом (даже несмотря на отравление). И дело не только в огромной разнице в рейтинге между гроссмейстерами: 2820 у Магнуса и 2671 у Прагга (2-е и 40-е места в живом рейтинге). Стоит вспомнить, как в своей карьере Магнус играл тай-брейки на важных турнирах. В 2016 году он не оставил никаких шансов Сергею Карякину в матче за корону в Нью-Йорке, в 2018 году в Лондоне — Каруане. Хотя в классику россиянин и американец оказали 16-му чемпиону мира серьезное сопротивление.

Однако если состояние здоровья Магнуса будет желать лучшего, то почему бы Праггу не воспользоваться своим шансом? Он вполне может преподнести еще одну сенсацию.

Шахматы
Дин Лижэнь
Магнус Карлсен
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