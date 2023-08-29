Конфликт Карлсена и Ниманна исчерпан. Экс-чемпион мира и руководитель Chess.com побоялись проиграть в суде?

Норвежец готов играть против скандального американца.

Неожиданная новость из мира шахмат. Два, казалось бы, непримиримых врага — Магнус Карлсен и Ханс Ниманн — урегулировали судебный спор, сообщает Chess.com, который выступал в процессе в качестве ответчика. «Рад, что мой иск против Магнуса и Chess.com был решен взаимоприемлемым образом. Я с нетерпением жду возможности сразиться с Магнусом в шахматах, а не в суде, и благодарен своим адвокатам за веру в меня и помощь в разрешении дела», — рассказал Ниманн Chess.com. Ответ Карлсена был столь же конкретным: «Я принимаю позицию Chess.com, включая то, что не удалось найти никаких доказательств факта мошенничества в нашей партии с Кубка Синкфилда. Я готов в дальнейшем играть с Ниманном, если нас сведет жеребьевка».

Шаг навстречу

Вкратце напомним суть конфликта. Разборки между гроссмейстерами стал горячей темой для обсуждения в шахматном мире осенью прошлого года. В сентябре Карлсен снялся с заключительного этапа Grand Chess Tour в Сент-Луисе (Sinquefield Cup) после поражения от Ниманна в третьем туре (покинул США процитировав Жозе Моуринью). Норвежец вновь встретился с американским шахматистом спустя две недели на онлайн-турнире Champions Chess Tour и принял решение сдаться после двух ходов партии.

Позже Магнус публично обвинил Ханса в читерстве, а американский шахматист подал иск против норвежца. Также ответчиками стали знаменитый американский шахматист Хикару Накамура (поддержал сомнения Магнуса и называл Ниманна законченным читером), сайт Chess.com и его руководитель Дэнни Ренш (выпустили расследование, в котором обвинили Ханса в жульничестве более чем в 100 онлайн-партиях). За «разрушительный ущерб репутации, карьере и жизни» 20-летний Ниманн потребовал 100 миллионов долларов.

Главная цель адвокатов Ханса заключалась в том, чтобы дело было передано в суд присяжных, где потенциально могла бы появиться возможность на компенсацию морального ущерба. Но чтобы попасть туда, Ниманну нужно было доказать, что действия ответчиков нанесли его карьере непоправимые последствия. Большим препятствием стало то, что он является публичным человеком. «А в таком статусе очень сложно рассчитывать на удовлетворение иска за клевету из-за строгих законов США о свободе слова», -- отмечали эксперты.

В конце июня окружной суд штата Миссури отказал в иске Ниманну, однако Ханс подчеркнул, что не оставит попыток доказать свою правоту. Американец был готов подать новые иски в суды вышестоящей инстанции, но, видимо, команда Магнуса решила пойти на примирение.

Магнус Карлсен. Фото Global Look Press

Умный иск

В итоге с Ниманна снят бан на Chess.com. Это сообщение выглядит странно, учитывая, что 10 месяцев назад тот же Chess.com представил общественности 72-страничный отчет, в котором сказано, что Ниманн читерил в 100 онлайн-партиях еще на момент 2020 года, в том числе в играх с призовым фондом (сам американец говорил, что не занимался обманом в призовых и офлайн-турнирах). Анализ проводился на основе сравнения ходов Ниманна с ходами первой линии самых передовых шахматных программ.

«Это похоже на одержимость обманом», — говорилось в отчете. Шахматный сайт также отмечал экстраординарный прогресс Ниманна в классическом рейтинге Эло. В частности, уроженец Сан-Франциско быстрее, чем кто-либо из сверстников, поднял рейтинг с 2500 до 2700 пунктов. У него на это ушло менее двух лет. По этому показателю он опередил главных гениев в истории шахмат — Роберта Фишера, Магнуса Карлсена, Алиреза Фируджу...

Однако, похоже, что казавшийся абсурдным многомиллионный иск Ниманна был не таким уж и абсурдным. Возможные риски проиграть (а Ниманн и его наставник Максим Длуги были готовы идти до конца) заставили Ренша и Карлсена сдать назад. Адвокат Крейг Райзер, представляющий интересы Магнуса, заявил, что он и его клиент рад, что «теперь Магнус может продолжать играть и обсуждать шахматы без угрозы дальнейших судебных разбирательств».

Важный момент: в расследовании Chess.com не было выводов относительно партий Ниманна, проведенных вживую за шахматной доской, однако, как отмечалось в отчете шесть из наиболее сильных выступлений американца на соревнованиях «заслуживают дальнейшего расследования». Один из этих «перформансов» состоялся как раз на Sinquefield Cup, с которого и начался этот скандал.

Однако дальнейшего расследования не будет. «Ханс полностью восстановлен в правах на Chess.com, и мы будем ожидать его участия в наших турнирах. Мы не нашли убедительных доказательств его нечестной игры», — говорится в сообщении популярного шахматного сайта.