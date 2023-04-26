«Непомнящий проигрывает важнейшую партию, в Астане все начинается сначала». Мнение Санана Сигюрова

Ян был в двух-трех точных ходах от звания чемпиона мира, но буквально подарил победу сопернику.

Ян Непомнящий сыграл самую странную партию в матче с Дин Лижэнем в чемпионском матче, который проходит в столице Казахстана. До 27-го хода россиянин уверенно вел игру черными, имел солидный перевес, и, казалось, все идет к его победе. Но Ян дважды прошел мимо выигрывающих продолжений (оба раза было сложно, но не для его уровня). После этого компьютер стал оценивать его позицию как абсолютно проигранную! Дин в духе этого матча ответил оппоненту ответным зевком. Казалось, что у Непо появились шансы на спасение, но затем от него последовала серия загадочных ходов. Оценка компьютера вновь выросла до «+10» у китайского гроссмейстера. «Володя Крамник написал мне, что, если бы он сегодня был в эфире, он бы уже вышел из него», — резюмировал происходящее на доске Александр Грищук, комментирующий партию на LevitovChess.

В этот момент на Яна было тяжело смотреть. Он практически не находился за доской (как в худший партиях с Магнусом Карлсеном в Дубае), а когда возвращался из команды отдыха, то глубоко вздыхал, ерзал на стуле, строил гримасы и как будто пытался поговорить сам с собой. Непомнящий хорошо понимал, что проиграл эту партию собственными руками. Соперник практически ничего не сделал, чтобы сравнять счет (6—6).

Говорить о том, кто теперь имеет психологический перевес, — не имеет смысла. В этом матче было чересчур много камбэков и ошибок, чтобы делать какие-то прогнозы. Ясно одно: в этом матче будет сыграно все 14 партий в классику. Столь бесшабашный характер матча (шесть результативных партий из 12) «СЭ» обсудил с вице-чемпионом России-2022, 29-м номером рейтинга ФИДЕ Сананом Сюгировым.

FIDE

Условные Накамура и Каруана вряд ли бы играли в Астане на порядок сильнее

— Даниил Дубов отметил, что для профессионалов этот матч немного абсурдный. На его взгляд, столь большое количество побед — это маркер объективно низкого качества игры. Согласны?

— Отчасти согласен, отчасти нет. Все зависит от того, чего мы хотим от этого матча. Да, возможно, не все партии самого высокого качества, но зрителям нравится происходящее. Для популяризации шахмат, вероятно, это самое важное.

— Когда была серия побед, то многие сетовали на плохую подготовку претендентов. После пяти ничьих — на скучный характер матча. Такое ощущение, что любителей шахмат невозможно порадовать.

— Большинство любителей наблюдают за партиями с оценкой компьютера. В такой ситуации игра действительно кажется легкой. Но надо понимать, что люди готовились по полгода. Искали слабые места друг друга, очень многое запоминали. К тому же претенденты испытывают колоссальное давление. Для обоих — это, вероятно, главное шахматное событие в жизни. Поэтому ошибки неминуемы. При этом я бы не сказал, что качество игры совсем низкое. Да, все привыкли к стабильности Магнуса, который поднял очень высокую планку. Но если бы в Астане играли условные Накамура и Каруана, то не уверен, что они бы действовали на порядок сильнее.

— Какая партия запомнилась больше всего?

— Восьмая, когда Яну удалось спастись практически из безнадежного положения. Дин упустил очень хороший шанс сравнять счет, когда не стал забирать бесплатную ладью, решив спрятать своего короля. Многие думали, что это решающий момент матча. Да, и я так думал. Но Непомнящий не смог устоять в 12-й партии. Если бы он не проиграл, то в оставшихся двух партиях в классику, думаю, не упустил бы преимущество. Но важнейшее сражение было проиграно. Теперь в Астане все начинается сначала.

FIDE

Важность слива подготовки Дина в открытый доступ сильно преувеличена

— В шестом туре Дин сравнял счет, когда избрал Лондонскую систему. Александр Грищук сказал, что, судя по нетипичным ходам в этом популярном дебюте, в команде китайского гроссмейстера присутствует Владислав Артемьев. Вам не приходила такая мысль?

— Честно, ничего не знаю об этом. Понятно, что у Дина серьезная команда, но кто туда входит, мы узнаем только после матча. А возможно, он и не будет раскрывать имена всех секундантов.

— Насколько сильно влияние Рихарда Раппорта на игру Лижэня?

— Наверное, оно есть, но не такое важное, как об этом многие говорят. Все равно, решающий выбор остается за Дином. Плюс те дебюты, которые он играет в Астане, он использовал и раньше. Ту же Лондонскую систему. В отдельных партиях чувствуется, что они много работали с Рихардом. Но повторюсь, у него есть и другие помощники.

— А что скажите про слив подготовки Дина? Это худший зевок в истории шахмат?

— Я посмотрел эти партии на Lichess. Да, что-то из этих заготовок мы уже увидели в Астане, но не думаю, что это серьезный удар для Дина. 100% — это только часть наработок его команды. Были и другие. Так что важность нахождения их скрытых аккаунтов в открытом доступе преувеличена. Дин еще вполне может удивить в концовке.

— Кто из комментаторов это матча больше всего вам импонирует?

— Не могу сказать, что смотрел трансляции всех партий. Попадал на эфиры Петра Свидлера и Евгения Томашевского. Они глубоко и интересно анализировали происходящее. Англоязычные трансляции практически не смотрел. Пару раз включал Аниша Гири, он всегда подмечает важные детали.

— Если говорить про ваши планы, то в них есть участие в командном чемпионате России в Сочи?

— Да, я собираюсь там сыграть.

— А как насчет отбора в турнир претендентов-2024? Будет возможность выступить на Кубке мира или Большой швейцарки?

— На Кубок мира я не отбирался. У меня есть призрачный шанс туда попасть, но всерьез рассчитывать на это сложно. Что касается Большой швейцарки, то она проходит на территории Великобритании. Сейчас непросто открыть британскую визу, но я предприму все возможные шаги. Посмотрим. Чемпионский цикл — самое важное в шахматах, так что попробую использовать все возможности, которые будут доступны.