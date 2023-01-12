Ниманн обвинил Карлсена в подкупе. Ханса обзывал мошенником тролль, нанятый Магнусом?

Новые обвинения скандального американца в адрес чемпиона мира.

Конфликт между гроссмейстером Хансом Ниманном и чемпионом мира Магнусом Карлсеном приобрел новые оттенки. Американский шахматист подал новый иск на норвежца — он обвинил его в нанесении вреда репутации. Ниманн считает, что Карлсен заплатил своему соотечественнику Арьяну Тари, чтобы тот публично обвинял американца в жульничестве. Теперь Ханс требует от Магнуса 100 миллионов долларов за нанесенный репутации ущерб.

Предыстория

Для начала вспомним, с чего все началось. Прошлой осенью лучший шахматист современности обвинил 19-летнего американца в читерстве. Сначала Магнус в начале сентября сенсационно проиграл Ниманну на Кубке Синкфилда в Сент-Луисе и снялся с турнира. Тогда он написал пост в социальных сетях с цитатой португальского футбольного тренера Жозе Моуринью с посылом, что не может говорить больше, чем уже сказал.

Затем Карлсен сдался Ниманну после первого хода на онлайн-турнире, а в конце сентября опубликовал заявление, в котором подробно объяснил свою позицию, но не привел никаких доказательств. Впрочем, репутация Ниманна оставляет желать лучшего: в 16 лет его поймали на компьютерных подсказках во время онлайн-турнира на портале Chess.com — и он признал свою вину. Ханс не скрывал, что занимался читерством и ранее, когда ему было 12 лет.

В итоге американский гроссмейстер не нашел лучшего решения, как подать иск о защите чести и достоинства к Карлсену и к крупнейшему шахматному онлайн-порталу. Об этом он сообщил сам — в социальных сетях, прикрепив к посту 44-страничный иск. По мнению Ниманна, ответчики вступили в сговор с целью обвинить его в жульничестве и добиться исключения из мира профессиональных шахмат.

Одновременно портал Chess.com провел расследование, согласно результатам которого Ниманн уличен в жульничестве более чем в 100 партиях. Американец и сам признавался, что действовал нечестным образом в онлайн-турнирах. Однако подтверждения мошенничества с его стороны в очных противостояниях с Карлсеном не было.

Магнус Карлсен. Фото Global Look Press

Новый иск

Крейг Райзер, адвокат Магнуса, прокомментировав решение Ниманна подать в суд на норвежца, отметил, что обвинения Ханса совершенно беспочвенны: «Ниманн признавался, что жульничал в прошлом. Этот судебный процесс является не чем иным, как попыткой переложить вину на других. Его обвинения беспочвенны», — приводит слова Райзера NRK.

Однако американец не сдается. Теперь же, по информации The Guardian со ссылкой на материалы иска к Карлсену, Ханс выдвинул новые обвинения в адрес норвежца. Ниманн утверждает, что Магнус и его товарищи по команде вредили его репутации, скандируя фразу Jukse Hans («Мошенник Ханс») во время клубного чемпионата Европы в Австрии в октябре.

Также американский шахматист считает, что Карлсен подкупил своего соотечественника Арьяна Тари, чтобы тот выкрикивал оскорбления. Нанесенный своей репутации ущерб американец оценил в 100 миллионов долларов.

«В злонамеренной клеветнической кампании против Ниманна Карлсен дошел до того, что заплатил Арьяну Тари 300 евро за то, чтобы он кричал с балкона Jukse Hans во время церемонии закрытия клубного чемпионата Европы, в котором приняли участие многие из самых выдающихся шахматистов мира, и услышали многие фанаты шахмат.

Вскоре после этого вся норвежская шахматная команда, в рядах которой находился Карлсен, была замечена скандирующей «Мошенник Ханс» в барах и на улицах австрийского города, где проходил Кубок Европы. Эти возгласы были повторением ложного обвинения Карлсена в том, что Ниманн жульничал, когда победил Карлсена на Кубке Синкфилда", — приводит The Guardian новые обвинения.

Ханс Ниманн. Кадр из видео

Реакция

Новые судебные тяжбы вряд ли заинтересуют Карлсена. Еще в октябре, когда Ниманн подал первый иск, норвежец дал понять, что его мало волнуют действия американского оппонента. «Сейчас я сосредоточен на шахматах. Я не буду использовать эту тему с иском в качестве оправдания, как бы ни складывались дела на турнире», — сказал Карлсен в Рейкьявике накануне участия в чемпионате мира по шахматам Фишера.

Исландский гроссмейстер Хьёрвар Гретарссон, который является юристом по образованию, считает, что Ниманн не сможет выиграть иск к Карлсену: «Такие деньги — в этом нет смысла. Это просто в США любят выставлять такие крупные суммы. Вероятно, он просит вернуть потерянные деньги. И это имеет смысл. Но здесь никогда не будет идти речь о 100 миллионах долларов, так что в этом нет смысла», — приводит слова Гретарссон NRK.

Впрочем, американский гроссмейстер в данной ситуации пока только теряет. После разразившегося скандала он не может выступать на турнирах по онлайн-шахматам, которые организуют Chess.com или Play Magnus Group. Оборвалась и его карьера в стримах — как раз из-за невозможности играть в Сети. Ему также отказали в вакансии учителя шахмат в престижной школе.

Дело явно затянется еще на какое-то время, однако Ниманн от всего этого только больше пострадает. А шансов выиграть иск у него не так много. Даже если такое и произойдет, вряд ли речь пойдет о больших суммах компенсации морального вреда.