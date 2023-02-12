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«Если бы я только играла, никто не обратил бы на меня внимания». Шведка стала звездой шахмат без спортивных успехов

Анастасия Рацкевич
Корреспондент
Анна Крамлинг.
Фото Соцсети
Анна Крамлинг.
Фото Соцсети
Анна Крамлинг.
Фото Соцсети
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20-летняя Анна Крамлинг собирает миллионы просмотров на YouTube и Twitch.

Считается, что шахматы — сложный и серьезный вид спорта, в котором нет времени для рассматривания самих спортсменов — ведь это отвлекает от игры. Однако молодая шахматистка из Швеции доказала, что это заблуждение.

У Анны Крамлинг свой YouTube-канал, также она ведет стримы на известном портале Twitch, тем самым популяризируя шахматы и, как говорит она сама, «старается распространять как можно больше счастья». И у шведской шахматистки это неплохо получается благодаря приятной внешности и живой манере общения.

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Шахматная семья

Ее родители являются гроссмейстерами. Мама, Пиа Крамлинг, родилась в Швеции, и в 2003 и 2010 годах выигрывала чемпионат Европы. Папа, Хуан Мануэль Беллон Лопес, родом из Испании, пять раз становился чемпионом страны. Поэтому неудивительно, что Анна начала играть в шахматы в раннем возрасте — с трех лет. Она часто сопровождала своих родителей на соревнованиях — буквально с младенчества.

Первое время Крамлинг представляла родину своего отца — так как ее семья жила в Испании. После переезда в Швецию Анна, которой на тот момент уже было 11 лет, поменяла спортивное гражданство и участвовала в международных соревнованиях под шведским флагом.

В 2018 году Крамлинг завоевала титул женского мастера ФИДЕ. В то же время она достигла своей наивысшей точки в рейтинге — 2175. За свою карьеру шахматистка участвовала в чемпионатах Европы и мира в различных возрастных категориях, однако к 2020 году немного поменяла свой род деятельности, став стримершей.

Анна Крамлинг. Фото Соцсети
Анна Крамлинг.
Фото Соцсети

Стримы и комментирование

К этим переменам Анну в некотором роде подтолкнула пандемия коронавируса. Количество турниров было сокращено до минимума, и девушка нашла себе новое занятие. В итоге Крамлинг запустила свой собственный канал Twitch после того, как получила возможность прокомментировать вместе со своей матерью матч чемпионата мира по шахматам среди женщин между Цзю Вэньцзюнь и Александрой Горячкиной.

Параллельно с этим Анна начала развивать канал на YouTube и делала это довольно успешно: некоторые ролики собирают миллионы просмотров. Деятельность на Twitch также принесла свои плоды. Через год девушка подписала контракт с киберспортивной командой Panda и стала их первым шахматным стримером, а также первой шведской шахматисткой, подписавшей контракт с подобной организацией.

Родители активно поддерживают деятельность своей дочери. Мама Анны периодически присоединяется к ней на Twitch, чтобы поиграть или дать совет. То же самое делает и отец Крамлинг, хоть и значительно реже.

Успех как инфлюэнсера

Деятельность Анны сделала ее одной из самых известных шахматисток в мире — а ведь она даже не является гроссмейстером. Ее контент довольно прост — во время стримов или прочих информационных роликов она в основном играет и комментирует происходящее. Или же просто рассказывает аудитории о шахматах. Живая подача и приятная внешность молодой девушки привлекают внимание зрителей.

«Я бы сказала, что у меня быстрый темп речи. Он нужен, чтобы удерживать внимание зрителя. Я стараюсь включать громкую музыку, громко разговаривать, общаться с людьми, развлекать их, чтобы не было скучно. Если бы я только играла в шахматы, не думаю, что многие люди смотрели бы мои видео», — так Крамлинг прокомментировала свою деятельность.

Безусловно, Анна — не единственная шахматная стримерша в мире. Ее цифры нельзя назвать огромными: по ее скромным оценкам, в прямом эфире на каждом потоке Twitch следит где-то от 1500 до 2000 человек. Но тем не менее свои тысячи и иногда даже миллионы Крамлинг собирает. А значит, вносит весомый вклад в популяризацию шахмат.

Анна Крамлинг. Фото Соцсети
Анна Крамлинг.
Фото Соцсети

О том, что подобные стримы способствуют развитию и повышению популярности данного вида спорта, высказывался даже чемпион мира Магнус Карлсен.

«Поднимает ли стриминг интерес к шахматам? Да, безусловно. Я думаю, что в будущем это будет по-прежнему важно как источник дохода для людей, так и для подбора персонала», — приводит NRK слова норвежца.

Магнус Карлсен
ФИДЕ
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