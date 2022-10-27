Россиянок отправили играть в Узбекистан, а украинок — в Монте-Карло. ФИДЕ меняет правила по ходу игры

Российских и украинских шахматисток развели по сетке турнира претенденток.

Турнир претенденток-2022/23 с участием трех россиянок все-таки начнется до конца этого года. Изначально он должен был пройти в мае в привычном в последние годы формате чемпионского цикла — восемь участников играют друг с другом в два круга. Но против выступила Федерация шахмат Украины, которую в топ-8 представляют сестры Анна и Мария Музычук. В итоге Международная шахматная федерация (ФИДЕ) приняла решение развести по сетке российских (Александра Горячкина, Александра Костенюк и Екатерина Лагно) и украинских шахматисток. А также сменить формат — соперница китаянки Цзюй Вэньцзюнь по матчу на первенство мира определится по нокаут-системе: «В данном случае альтернативы особенно не было», — признался в интервью «СЭ» генеральный директор ФИДЕ Эмиль Сутовский.

Александра Горячкина. Фото Getty Images

Переносы

ФИДЕ ревностно относится к регламентам чемпионского цикла. Когда Магнус Карлсен еще сомневался, играть или не играть матч на первенство мира с Яном Непомнящим (норвежец хотел изменить формат матча, хотя так и не признался в этом), то от организации исходил четкий сигнал. Этот чемпионский цикл надо закончить по установленным правилам, с нового можно вносить изменения. Не было исключений даже для Магнуса: «Это то же самое, что перед финалом чемпионата мира по футболу сказать игрокам: вместо 90 минут играем четыре тайма по 20 минут чистого времени, — резюмировал в интервью «СЭ» Александр Грищук. — Это же бред. Можно думать о вариантах и менять правила на следующий цикл, тогда уже не нужно будет спрашивать ничьего мнения».

С женским турниром претендентов таких проблем не возникло. Круговой турнир заменили на нокаут-систему, а восемь участниц поделили на две группы. Изначально все четвертьфиналы должны были пройти в Монте-Карло, но с этим, видимо, возникли проблемы.

И если сестры Музычук, индианка Хампи Конеру и китаянка Лэй Тинцзе заранее получили расписание своих игр в княжестве Монако, то три россиянки и китаянка Тань Чжунъи вплоть до этой недели находились в полном неведении. Об этом «СЭ» в конце сентября рассказывала Екатерина Лагно.

«Мы должны были играть турнир претенденток еще в мае, — сетовала трехкратная чемпионка мира по блицу. — Затем же нас разделили на две группы. И если шахматистки группы А знают свое расписание и место проведения матчей, то шахматистки группы B находятся в полном неведении. Хотя у ФИДЕ был дедлайн до 1 августа, но с тех пор не было никакого письма, почему решение затягивается. Поэтому главное мое желание — просто сыграть в турнире претенденток. А в каком формате — уже второстепенно».

Шахматистки группы А на этой неделе начали играть в Монте-Карло (после двух партий Конеру обыгрывает А.Музычук (1,5-05), а Тинцзе — М.Музычук (1,5-0,5)). А участницы группы B наконец-то узнали свое расписание.

Екатерина Лагно. Фото Global Look Press

Встреча в Хиве

Они сыграют в узбекском городе Хива с 28 ноября по 11 декабря. Четвертьфинальные пары в Хиве составлены следующим образом: Горячкина — Костенюк, Лагно — Тань. На первых двух этапах (в четвертьфинале и полуфинале) соперницам предстоит сыграть по четыре партии с классическим контролем. При равном счете будет проведен тай-брейк в быстрые шахматы.

Финал, который пройдет в 2023 году, будет состоять из шести партий (плюс тай-брейк при счете 3:3). Таким образом, российская и украинская шахматистки могут сыграть друг с другом только в решающем матче отбора: «Действительно, теоретически они могут встретиться в финале, который пройдет уже в 2023 году, но будем решать проблемы по мере поступления, — говорил «СЭ» Эмиль Сутовский. — На данном этапе важно было сохранить всех игроков, найдя достойный и объективный формат, — и это удалось сделать».

Отметим, что ФИДЕ уже запустила отбор на турнир претенденток-2023/24, хотя еще не доигран предыдущий чемпионский цикл. В начале октября прошел первый этап «Гран-при ФИДЕ», где разыгрываются две путевки в топ-8 (в Казахстане первое место заняла Лагно, второе — Горячкина). Это означает, что чемпионке мира (Цзюй Вэньцзюнь или победительница турнира претенденток-2022/23) придется играть матчи два года подряд.

Напомним, что последний матч на первенство мира у женщин завершился в январе 2020 года. Первая часть матча между Цзюй Вэньцзюнь и Александрой Горячкиной проходил в Шанхае (5 по 12 января) и во Владивостоке (16 по 24 января). По итогам 12 партий с классическим контролем времени была зафиксирована ничья (6:6). На тай-брейке россиянка уступила китаянке по итогам четырех партий с укороченным контролем времени (25 минут с добавлением 10 секунд на ход,) со счетом 1,5:2,5.