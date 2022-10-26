Непомнящий и Карлсен провалились на старте ЧМ по шахматам Фишера. Оба допустили нехарактерные «зевки»

Абдусатторов и Накамура сделали серьезную заявку на выход в полуфинал.

Первый розыгрыш чемпионата мира по шахматам Фишера под эгидой ФИДЕ проводился по запутанной схеме. В 2019 году победителя определяли в режиме онлайн, и на предварительной стадии в нем могли принять участия все желающие. В финальный этап пробились Петр Свидлер, Ян Непомнящий, Владимир Федосеев, Алиреза Фируджа, Видит Гаджрати и Уэсли Со. К ним присоединились Хикару Накамура (играл с Карлсеном в финале неофициального ЧМ-2018 по шахматам Фишера), а также Фабиано Каруана (как участник матча на первенство мира в классические шахматы). Сложная система матчей и подсчета очков вывела в полуфинал Со, Каруану и Непомнящего, где к ним присоединился Магнус Карлсен. Норвежец обыграл Каруану (12,5-7,5), а Со оказался сильнее Непомнящего (13-5). В финале американец так же легко справился с Магнусом (12,5-5,5).

В этот раз ЧМ проводится вживую, причем в том самом отеле Рейкьявика, где Роберт Фишер стал одиннадцатым чемпионом мира, переиграв Бориса Спасского, а в турнире участвуют всего восемь гроссмейстеров. Правда, в этой компании есть лишний. Исландский гроссмейстер Хьорвар Стейнн Гретарссон (рейтинг 2533), получивший wild card от организаторов, выглядит откровенным мальчиком для битья. Да, и во второй группе появился явный аутсайдер.

Сила Абдусатторова

В первом туре Гретарссон уступил Со, во втором — Непомнящему и пока не имеет набранных очков. Отметим, что в каждом мини-матче играется по две партии с переменой цвета и одинаковой стартовой позицией. Победитель матча получает два очка, в случае ничьи каждому начисляется по одному баллу.

Ян выиграл обе партии у исландца и отчасти реабилитировался за слабую игру с Нодирбеком Абдусатторовым. Представитель Узбекистана разгромно обыграл россиянина. Как белыми, так и черными.

Нодирбек становится злым гением 32-летнего россиянина. В конце прошлого года Абдусаттор переиграл Непо в финале чемпионата мира по рапиду в Варшаве, став самым молодым чемпионом мира в быстрые шахматы. А этим летом подтвердил статус элитного шахматиста, показав блестящий результат на победной для Узбекистана Всемирной шахматной олимпиаде-2022 (за первой доской он набрал «+6»). После этого Нодирбека стали звать практически на все элитные турниры, а на ЧМ по шахматам Фишера он отобрался через жесткий отбор на Lichess.org.

Нодирбек Абдусатторов. Фото Global Look Press

В столице Исландии Абдусаттор выглядит пока главным фаворитом на победу. Вслед за Непомнящим 18-летний узбек переиграл действующего чемпиона Со. Первая партия завершилась вничью, а во второй Нодирбек уверенно выиграл белыми.

Таким образом, он набрал четыре очка и практически обеспечил себе выход в полуфинал. А вот за вторую путевку будут бороться Непомнящий и Со (имеющие по два балла). В среду, 26 октября, они сыграют друг с другом в третьем и четвертом туре. В этих партиях многое решится. У Яна есть возможность взять реванш у американца за разгром три года назад.

«Слепота» Магнуса

В другой группе компанию Карлсену и Накамуре составили победители онлайн-квалификации на Chess.com Владимир Федосеев и Матиас Блюбаум. В первом туре Магнус выиграл у россиянина (переиграл белыми, вторая партия завершилась вничью), а Хикару на диком фарте вырвал победу у Блюбаума (в цейтноте немецкий шахматист белыми допустил грубейшую ошибку, хотя имел выигрышную позицию).

Матиас, видимо, так расстроился этому поражению, что в следующем туре довольно легко уступил Федосееву. А вот в матче фаворитов квартета победа осталась за Накамурой. Первая партия завершилась вничью, а во второй американец выиграл черным цветом. Причем Магнус показал невероятный уровень «слепоты» для своего уровня. Ряд экспертов отметили, что он примерно 10 лет не делал такие глупые ходы. Возможно, элитные шахматисты переиграли в онлайн-формате, поэтому вновь привыкать в живым шахматам не так просто. Даже таким титанам, как Непо и Магнус.

Магнус Карлсен. Фото Global Look Press

В третьем и четвертом туре у Карлсена будет возможность набрать четыре очка с Блюбаумом (хотя немец обещает побороться), а Федосеева ждет два мини-матча с Накамурой. Для 27-летнего уроженца Санкт-Петербурга это час икс в Рейкьявике.