Брянские корни. Кто открыл шахматы для Непомнящего

О тренерах российского претендента на мировую корону рассказывает гроссмейстер Дмитрий Кряквин.

Российский претендент на звание чемпиона мира Яна Непомнящий 9 апреля начал матч за мировую корону с китайским гроссмейстером Дином Лижэнем. Вундеркинд, родившийся 14 июля 1990 года в Брянске, прошел долгий путь от первого знакомства с черно-белой игрой до битв за мировой престол. И на этом пути ему помогали многие известные наставники, лучшие тренеры нашей страны.

Сегодня, когда их любимый ученик играет важнейший матч в своей жизни, за которым следит вся Россия, самое время вспомнить замечательных помощников Яна Непомнящего. Тем более 2023 год указом Президента страны объявлен Годом педагога и наставника. Сегодня наш рассказ о первых двух тренерах российского претендента.

Федор Успенский, Фото «СЭ»

Доброта, умение и душевность

Валентин Семенович Евдокименко (родился в 1956 году, работал с Непомнящим с 1995-го по 2006-й) — заслуженный тренер России, тренер-преподаватель высшей категории.

Вот уже 33 года проходят в Брянске тренировочные занятие по шахматам под руководством замечательного тренера, мудрого наставника, чуткого педагога Валентина Семеновича Евдокименко.

Увлекаться шахматами именитый тренер начал еще в раннем детстве. Затем юный Валентин Семенович посещал кружок по шахматам, что трудно себе представить для подростка из сельской местности. Затем служба на границе, где увлечение шахматами укрепилось турнирами с сослуживцами и офицерами. Служба в армии воспитала жесткую дисциплину, привила ежедневные занятия спортом, зарядку по утрам. Не зря Евдокименко — обладатель золотого значка ГТО! Развило построение и планирование, четкий распорядок дня, что сохраняется у Валентина Семеновича до сегодняшнего времени.

Валентин Семенович начал свой тренерский путь во Всероссийском обществе слепых среди инвалидов по зрению. Первым его тренерским успехом стал Алексей Михалев — обладатель трех Кубков мира по шахматам среди незрячих, чемпион 10-й Всемирной Олимпиады. Молодого тренера заметили и пригласили на работу в спортивное общество «Урожай». Так начался тренерский путь Валентина Семеновича.

За 33 года тренерства Валентин Семенович подготовил: Яна Непомнящего, Никиту Федотова, Арсения Клещевникова, Надежду Волкову и многих других спортсменов.

Также Валентин Семенович работал директором шахматного клуба Фокинского района города Брянска, но никакая административная работа не заменит живого общения с детьми, и поэтому Валентин Семенович выбрал сложную, кропотливую, но такую интересную работу — тренер по шахматам.

Коллеги, воспитанники и их родители, друзья отмечают отзывчивость, чуткость, невероятное чувство такта Валентина Семеновича. Мягкость, умение найти подход к каждому ребенку присуще именно ему. Он умеет не просто привить любовь к шахматам у воспитанников, Валентин Семенович умеет «заразить» ими в самом хорошем смысле этого слова. Доброта, умение поддержать и воодушевить отличают этого замечательного человека. Душевность всегда царят не только на занятиях, но и во время общения с ним.

На тренировках Валентин Семенович использует различные методы и приемы работы, успешно сочетает групповые и индивидуальные формы взаимодействия с детьми, правильно распределяет игровое и лекционное время на занятиях. Коллектив МБУДО «Спортивная школа по шахматам и шашкам и ОО «Федерация шахмат Брянской области» ценит, искренне любит и восхищается этим человеком!

Марина Емельянова

Вначале был долгий и трудный путь

Ян Непомнящий научился играть в шахматы, когда ему не было и пяти лет, а уже в семь к нему пришли первые успехи. Большую роль здесь сыграл родной дядя Игорь, отдававший занятиям с мальчиком каждую свободную минуту и сопровождавший его на первых турнирах.

Яну посчастливилось в детстве попасть к Валентину Евдокименко, который души не чаял в своем подопечном — ездил с ним на многочисленные соревнования, проводил все свободное время с учеником. Мальчик стремительно прогрессировал: выполнил первый разряд, потом стал кандидатом в мастера, начал обыгрывать за доской мастеров.

В какой-то момент, понимая, что восходящей звезде нужен уже не детский тренер, а помощник высокого уровня, Евдокименко передал Яна Валерию Зильберштейну. Сам же Валентин Семенович и в наши дни продолжает с успехом воспитывать талантливую брянскую молодежь.

— Яна привели ко мне в 5 лет, и мы с ним стали заниматься, — рассказывает Евдокименко. — Результаты работы сказались в дальнейшем, но вначале был долгий и трудный путь, где мальчик отдавал все силы для победы. Я до сих пор храню шахматы, на которых мы занимались, выезжая на турниры. Шахматы, которых касались пальчики будущего претендента. Показываю их своим воспитанникам. Мы болеем за Яна и смотрим каждую партию его матчей на первенство мира.

Личный архив

Был сильным шахматистом и картежником

Валерий Идеевич Зильберштейн (годы жизни — 1943-2005, работал с Непомнящим с 1997-го по 2005-й) — международный мастер, чемпион РСФСР, призер командного чемпионата СССР.

Валерий Зильберштейн родился и вырос в Новосибирске. Один из призеров юношеского первенства СССР 1961 года. В 1967 году двадцатитрехлетний шахматист вышел в чемпионат СССР, который проходил по швейцарской системе, и стал мастером спорта. Выступил Зильберштейн в компании сильнейших шахматистов страны вполне достойно — набрал 6 очков из 13 возможных.

Как победитель российского чемпионата получил возможность выехать на международный турнир в Чехию. Выполнил балл международного мастера, заняв первое место, однако второй нормы Валерию Идеевичу пришлось ждать еще 8 лет. Участвовал в Высшей лиге чемпионата СССР-1972. Успешное выступление в Мемориале Кереса (1979) — Зильберштейн сыграл вничью с Петросяном, Ваганяном и Бронштейном — позволило новосибирцу наконец получить звание международного мастера.

Зильберштейн был известен среди коллег как шахматист огромной практической силы и большого понимания шахмат, крупный знаток староиндийского начала. Среди учеников Валерия Зильбершейна много новосибирских шахматистов, самый известный из которых — гроссмейстер Александр Хасин. Позже Зильберштейн переехал на Брянщину, где произошла его судьбоносная встреча с маленьким Яном Непомнящим. С начала 1990-х годов Зильберштейн практически не выступал в турнирах, посвятив себя тренерской работе.

Непомнящий быстро добился внушительных успехов в детских состязаниях, выиграв первенства мира и Европы, хотя его ровесники был невероятно сильны: Сергей Карякин, Магнус Карлсен, Максим Вашье-Лаграв, Дмитрий Андрейкин и другие звезды! Валерий Зильберштейн щедро делился с учеником накопленным опытом, передавал ему знания и наследие советской шахматной школы, и это очень помогало юной звездочке.

Именно Зильберштейн спустя годы порекомендовал юношу для участия в командном чемпионате России Александру Хасину, в то время тренеру «Томска-400». Ян сразу стал в составе томичей призером чемпионата России и обладателем Кубка европейских клубов.

Увы, замечательного мастера и известного тренера уже нет с нами, но его благодарный ученик помнит о Валерии Идеевиче и проводит в Брянске традиционный Мемориал Зильберштейна.

— Он дважды выигрывал чемпионат РСФСР, был очень сильным шахматистом, но, возможно, еще более сильным картежником: непонятно, что в 70-80-е годы было выгоднее, — вспоминает Непомнящий. — В плане шахмат Зильберштейн дал мне очень многое.