«Смотреть шахматы вновь становится очень увлекательно». Гукеш и Прагг зажигают в Торонто

Ян Непомнящий в группе лидеров, Александра Горячкина отстает от Тань Чжунъи на пол-очка.

В первых трех турах турнира претендентов-2024 было зафиксировано уже пять результативных партий. Две из них одержали самые молодые представители восьмерки — 17-летний Гукеш Доммараджу и 18-летний Рамешбабу Прагнанандха. Во втором туре Гукеш черными взял верх над Прагнанандха, а в третьем туре уже Прагг переиграл еще одного индийца Видита Гуджрати. Столь уверенная и смелая игра вундеркиндов вызвала восторг Виши Ананда. У женщин же главный фаворит пока идет в минусе.

Острые индийцы

Партия Прагга и Видита стала единственной результативной в третьем туре. Рамешбабу был сильнее в «улучшенном» гамбите Яниша, преуспев черными в атаке на короля противника в обоюдоострой позиции с разносторонними рокировками. Столь смелая игра Прагга вызвала восхищение любителей шахмат, учитывая, что в прошлом туре он также пошел на риск в партии с Гукешом, за что был наказан.

Интересно, что Гукеш мог продолжить победную серию в партии с Непомнящим. Россиянин не уравнял по дебюту и угодил в тяжелейшее окончание против индийского вундеркинда. Но Яну все-таки удалось спастись в тяжелейшем эндшпиле.

Яркий старт своих соотечественников прокомментировал 15-й чемпион мира Виши Ананд. «Молодые игроки привносят в турнир новый дух, — заявил Ананд. — Они не берут выходных, а идут ва-банк за оба цвета снова и снова. Мне кажется, они придают свежести, и это отлично, потому что смотреть шахматы вновь становится очень увлекательно».

Отметим, что перед турниром Ананд разделил участников по ранжиру. В категорию «Абсолютные фавориты» по мнению 54-летнего индийца попали Фабиано Каруана и Хикару Накамура (провалил старта). В категорию «Абсолютно непредсказуемые» — Ян Непомнящий и Алиреза Фируджа. Говоря про своих учеников, Виши отметил, что они могут показать высокий результат, если проведут турнир ровно и вырвутся вперед ближе к концу («могут выстрелить»).

Ян Непомнящий. Фото FIDE

Азербайджанского гроссмейстера Ниджата Абасова Ананд оставил без оценки. Понятно, что Абасов не входит даже в топ-100 рейтинга ФИДЕ, но в Торонто он пока выглядит неплохо. Смог сделать смелую ничью с Непомнящим в первом туре и не позволил создать себе никаких неприятностей Накамуре. Единственное поражение случилось от Каруаны черным цветом, но это простительно.

Фаби, кстати, пока не спешит набирать крейсерские обороты и уходить в отрыв. В партиях с Накамурой и Фируджа он действовал достаточно аккуратно, практически не имея шансов на победу.

Зато представителя Франции смог обыграть Непомнящий во втором туре. Ян и Алиреза разыграли анти-Берлин, где россиянин пожертвовал пешку, получив инициативу и развив наступление на королевском фланге (чему способствовала открытая линия g). Долгое время черные находчиво оборонялись, но ближе к цейтноту борьба сильно обострилась. На 29-м ходу французский гроссмейстер решил отдать фигуру, что стало роковой ошибкой: организовать достаточную для спасения контригру ему не удалось. Несмотря на отчаянное сопротивление противника, россиянин зафиксировал победу на 45-м ходу.

Ян выиграл третью партию из трех у Алиреза в рамках турниров претендентов. Продолжить бы эту традицию во втором круге.

Положение участников после третьего тура:

1-3. Ян Непомнящий, Фабиано Каруана, Доммараджу Гукеш — по 2

4-5. Видит Сантош Гуджрати, Рамешбабу Прагнанандха — по 1,5

6-8. Хикару Накамура, Ниджат Абасов, Алиреза Фируджа — по 1.

Пары четвертого тура:

Накамура — Прагнанандха

Непомнящий — Видит

Каруана — Гукеш

Абасов — Фируджа

Тань Чжунъи. Фото FIDE

Мощный старт Тань Чжунъи

У женщин лидерство захватила Тань Чжунъи. 16-я чемпионка мира в первом туре неожиданно легко взяла верх над своей соотечественницей Лэй Тинцзе, которую многие считали фаворитом турнира претенденток, а во втором — белыми обыграла Рамешбабу Вайшали, развив стремительную атаку на короля соперницы. В ее активе стало два очка из двух. В третьем туре победную поступь Тань остановила Хампи Конеру. Ничьей завершилась партия Лэй Тинцзе и Александры Горячкиной: китаянка, очевидно, рассчитывала на эффект неожиданности, применив редкий в наши дни гамбит Эванса, но российская шахматистка уверенно добилась полноправной игры.

Отметим, что туром ранее Горячкина победила Анну Музычук. Соперницы вели дискуссию в разменном варианте славянской защиты, где белые пожертвовали пешку за долгосрочную инициативу. От черных требовалась кропотливая оборона, и украинская шахматистка потратила много времени на поиск точных ходов. В цейтноте она ошиблась и допустила решающее вторжение белых фигур в свой лагерь. Россиянка выиграла слона и успешно реализовала свое преимущество.

Горячкина на пол-очка отстает от лидирующей Чжунъи. В активе Екатерины Лагно пока три ничьи (с Горячкиной, Конеру и Музычук).

Положение участниц после третьего тура:

1. Тань Чжунъи — 2,5

2. Александра Горячкина — 2

3-5. Екатерина Лагно, Хампи Конеру, Рамешбабу Вайшали — по 1,5

6-8. Нургюл Салимова, Лэй Тинцзе, Анна Музычук — по 1.

Пары четвертого тура:

Лагно — Тань Чжунъи

Салимова — Конеру

Горячкина — Вайшали

Музычук — Лэй Тинцзе