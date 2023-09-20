«Здесь слишком много явных читеров». Крамник отказывается играть в интернете

14-го чемпиона мира злит, что Chess.com ничего не делает для борьбы с мелкими мошенниками.

Американец Ханс Ниманн остается главным поставщиком новостей из мира шахмат. Даже если вы вообще не следите за этим видом спорта, наверняка слышали про судебный спор Ниманна и лучшего гроссмейстера последних лет Магнуса Карлсена. Недавно норвежцу пришлось отступить — серьезных доказательств, что Ханс — читер, не было, так что парня вновь допустили к онлайн-матчам. Правда, свой «необычный» стиль игры Ниманн не изменил. На что обратил внимание уже российский гроссмейстер Владимир Крамник. И россиянин пошел дальше Карлсена, отказавшись не только от матчей с Хансом, но и от онлайн-баталий на самом популярном портале в принципе. Пойдет ли легендарный Chess.com на изменения правил, или платформе будут искать альтернативы?

Российский гроссмейстер бойкотирует самый популярный шахматный ресурс

Скандал вокруг неудачного матча Владимира Крамника и Ханса Ниманна на Chess.com продолжается. Теперь Владимир выступает не только против самого Ниманна, но и призывает отказаться от услуг портала. По крайней мере, Владимир играть на Chess.com больше не собирается, о чем сообщил в своем профиле на данном сайте. «Я решил с завтрашнего дня перестать играть на Chess.com, — написал Крамник. — Здесь слишком много явных читеров, и ничего не делается для очистки платформы от этих мелких мошенников. Жесткие слова, но это правда. Продолжу информировать тех, кому небезразлично, публикуя интересную статистику. Надеюсь, что однажды вернусь, но необходимо проводить чистку хотя бы от явных читеров. Обещаю, что и впредь буду делать все возможное, чтобы спасти шахматы от этой болезни. Как могу, борюсь с природной брезгливостью, которая и является основной причиной моего ухода», — заявил Крамник.

Неделю назад Владимир решил дать шанс недавно вернувшемуся в мир онлайн-шахмат Ниманну и сыграть с ним несколько партий. Крамник аргументировал свое решение тем, что у всех есть право на прощение, к тому же прямых обвинений Хансу так и не смогли предъявить. Судебное дело против него развалилось, и хотя бы формально Карлсен вынужден пойти на примирение с американцем. Однако стоило российскому гроссмейстеру начать поединок с Ниманном, как ходы последнего стали вызывать у Владимира множество вопросов. Ханс уверенно обыграл 14-го чемпиона мира. Причем недоумение Крамника вызвал не сам факт поражения, а ход партии. На сложные ходы Ниманну не требовалось времени для размышлений, в то время как на банальные технические решения он брал значительную паузу. Строго говоря, действовал не так, как на его месте думал бы человек.

Владимир Крамник. Фото Федор Успенский, «СЭ»

Проблема читерства — массовая и не заканчивается на Ниманне

Подробнее о своих претензиях в адрес Ниманна Крамник рассказал в шахматном подкасте С-Squared. Вместе с другими гроссмейстерами — Фабиано Каруаной и Кристианом Кирилэ — Владимир два часа обсуждал тему читерства. «Первый громкий случай, когда кого-то публично обвинили в читерстве — 2006 год, пятая партия матча на первенство мира с Топаловым, и этим кем-то был я сам, — рассказывал Крамник. — Мой уровень игры в том матче был ниже, чем в матче с Каспаровым. Если я так плохо играл, якобы используя помощь компьютера, то как плохо я должен был играть без нее? И вот в какой-то момент, якобы пользуясь компьютерными оценками, подсмотренными в туалете, во второй партии матча я зевнул мат в три хода!» Но шутки шутками, а Владимир был настроен крайне серьезно. Он уверен, что читерство — главная проблема современных шахмат.

«В других видах спорта допинг не дает никаких гарантий — только шанс. Тебе все равно необходимо находиться в хорошей физической форме. В шахматах читер гарантированно выигрывает и получает не такое уж маленькое вознаграждение», — утверждает Крамник.

По его мнению, повышенное внимание к шахматам, их переход на профессиональные рельсы, а вместе с тем и большие призовые изменили спорт. В поисках легких денег нечестные на руку игроки пытаются прибегать к различным ухищрениям. При этом у шахматного сообщества нет адекватной системы контроля с мошенниками. При этом проблема масштабная и не заканчивается на одном только Ниманне. Ханс всего лишь помог раскрыть глаза на ситуацию. И пока инструменты борьбы с читерами разработаны не будут, стоит ли играть на такой платформе? Тем более что технически придумать их возможно. Справляется ведь киберспорт.