Карлсен обыграл шахматного короля Интернета. Норвежец стал чемпионом мира по игре в блиц онлайн

Магнус обыграл Хикару Накамуру в драматичном финале Speed Chess Championship.

Магнусу Карлсену не привыкать побеждать в различных турнирах. Но если играть в классические шахматы даже за корону ему уже скучновато, то в онлайн-шахматы по оригинальным правилам доставляет удовольствие. Вот и на сей раз он совместил приятное с полезным, завоевав титул чемпиона престижного онлайн-турнира Speed Chess Championship с призовым фондом в 150 тысяч долларов. В драматичном финале норвежец обыграл американца Хикару Накамуру, а в четвертьфинале его жертвой стал россиянин Ян Непомнящий.

Стремительный Накамура

Популярный шахматный сайт Chess.com организовал свой флагманский турнир по блицу в 2017 году, причем шесть лет назад в финале сражались все те же лица — признанные мастера быстрой игры Карлсен и Накамура. Тогда Магнус выиграл с минимальным преимуществом, но до нынешнего момента это был последний его успех на Speed Chess Championship. Поскольку если норвежец был, да и остается, несмотря на отказ защищать корону, признанным шахматным королем в реальном мире, то на просторах интернета другой король — Накамура.

Хикару Накамура. Фото Global Look Press

Сейчас Хикару 35 лет, в юности он считался вундеркиндом, в 15 лет получил звание гроссмейстера. На пике карьеры (то есть в возрасте 27 лет) его рейтинг составлял 2816 — десятый показатель в истории. Это место по максимальному рейтингу Хикару делит, кстати, не с кем-нибудь, а с действующим чемпионом мира Дин Лижэнем, а максимальный рейтинг на пике из шахматистов всех времен и народов как раз у Карлсена — 2882.

Накамура пять раз выигрывал чемпионат США, но на матч за звание чемпиона мира по классике так ни разу и не вышел. И даже не был особо близок. Зато стал настоящей звездой во «всемирной паутине», демонстрируя феноменальную игру за компьютером в онлайн-шахматы — прежде всего в блиц. При этом исключительно на игре не зацикливался — получил большую известность как стример, а также стал очень популярным на YouTube. Что касается Speed Chess Championship, то после поражения от Карлсена он выиграл пять таких турниров подряд! Трижды в финалах Хикару обыгрывал соотечественника Уэсли Со, один раз француза Максима Вашье-Лаграва и в 2022-м взяв реванш у Карлсена в финале с минимальным преимуществом 14,5:13,5.

Магнус Карлсен. Фото Global Look Press

Онлайн-успех Карлсена

Коротко о правилах Speed Chess Championship, которые сложно назвать тривиальными. В первые 90 минут шахматисты проводили серию блиц-партий с контролем 5 минут + 1 секунда на ход. Затем в течение 60 минут они играют блиц с контролем 3+1, а также 30 минут в «пулю» (сверхбыстрая партия с контролем времени в 1 минуту, предельный вариант быстрых шахмат) 1+1. В случае ничьей начинался тай-брейк из четырех партий 1+1, далее при необходимости игрался матч в формате Армагеддона.

Организаторы первоначально не включили Непомнящего в число 16 участников онлайн-турнира, на что россиянин отреагировал интеллигентной фразой, что он недостаточно хорош. Но все же после отказа Дин Лижэня Непомнящего позвали, он согласился и даже пробился в четвертьфинал (еще один россиянин Дмитрий Андрейкин вылетел в 1/8 финала), обыграв Арджуна Эригайси из Индии. Однако затем на пути Яна встал Карлсен. И поражение получилось довольно болезненным — Магнус взял верх 20,5:9,5. Впрочем, сильного мастера блица Уэсли Со норвежец разгромил еще крупнее — 22:7.

В свою очередь, Накамура также шел по турнирной сетке более чем уверенно, только в полуфинале Вашье-Лаграву удалось оказать сопротивление — Хикару выиграл 16,5:11,5. В финале против Карлсена именно Накамура считался фаворитом. И вроде как по ходу шахматного поединка оправдывал этот статус, пусть первые два очка взял его соперник. Но Хикару вскоре вышел вперед, лидируя перед «пулей» с разницей в три очка. Однако в решающей партии американец ошибся, уступив общую победу. Итоговый счет 13,5:12,5 в пользу Карлсена.

Тем не менее решающий матч с точки зрения шахматных болельщиков получился очень ярким и интересным, а уровень игры очень высоким. Что, конечно, добавило популярности как самим игрокам, так и Chess.com. А по поводу ошибки Накамуры, который упустил прекрасную возможность сделать мат, сравнять счет и перевести финал на тай-брейк, как в формате «1+1» после нескольких часов изматывающей борьбы — это совершенно нормально даже для шахматного короля интернета. Но особой похвалы заслуживает Карлсен, не просто навязавший Накамуре борьбу, а еще и выигравший очередной титул. Который наверняка очень порадовал Магнуса — большого любителя игры именно в интернете.