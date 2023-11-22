Ревизор приехал. Крамник готов называть имена читеров

14-й чемпион мира придумал способ, как выявлять мошенников в онлайн-шахматах.

Слова директора Chess.com Дэниела Рэнша, назвавшего Владимира Крамника и Фабиано Каруана «параноиками» за их жесткую позицию по читерам, раззадорили 14-го чемпиона мира. Теперь Крамник не только подготовил список мер, которые, по его мнению, если не ликвидируют читерство, то, по крайней мере, существенно его усложнят, а также привел новые статистические данные, которые абсолютно не стыкуются со здравым смыслом. Многие игроки откровенно пользуются подсказками в борьбе за призовые, и российский гроссмейстер готов называть их имена.

Единственный шанс

Крамник записал почти двухчасовое видео на Levitov Chess, где в беседе с бывшим исполнительным директором ФШР Ильей Левитовым рассказал о методах разоблачения читеров. Для начала Владимир Борисович подчеркнул, что, во-первых, компьютерные подсказки, в отличие от запрещенных препаратов (для спортсменов в других видах), гарантируют высокий результат в шахматах. Во-вторых, это способ обмана легкодоступен. В-третьих, максимально сложно вычислить компьютерные подсказки, особенно когда нет желания этого делать.

«Когда говорят, что компьютерными подсказками в онлайн-шахматах пользуются максимум три процента, — это полный абсурд, — прокомментировал Крамник интервью Дэниела Рэнша. — В этой дискуссии меня поражает, что эти слова не соответствуют здравому смыслу. Когда в онлайн-шахматы пришли большие деньги, читерство стало глобальной проблемой. Странно этого не признавать».

Титулованный гроссмейстер считает, что одна из главных проблем роста количества обманщиков, — отсутствие наказания. «Если Chess.com ловит тебя на использовании подсказок и ты признаешься в этом, то у такого шахматиста не требуют вернуть заработанные деньги, — недоумевает Крамник. — Хотя это должно быть априори. Такой человек должен отдать все призовые за определенный период. Второй момент, — тебя банят втихую. Никто об этом не узнает. Читеру дают второй шанс и возможность открыть новый аккаунт. То есть на первый раз наказание отсутствует. Представьте, что так было бы в реальной жизни. Допустим, преступник украл 10 тысяч долларов. Его поймали, привели в полицейский участок, и все, что от него требуется, — признать вину. Нарушитель это делает, и ему говорят, что ты можешь сохранить украденные деньги, но больше так не делай. И отпускают. Вы понимаете, какой бы был всплеск преступности. Поэтому в онлайн-шахматах сейчас грандиозный рост читеров».

14-й чемпион мира рассказал, что прошедшим летом присылал много статистики создателям Chess.com, называл конкретных игроков, которые откровенно читерят. Но никакой реакции не последовало. «На сложные вопросы они не отвечали, им просто нечего сказать, — резюмирует Крамник. — Уверен, что в Chess.com в курсе глобальности проблемы. Но они не хотят поднимать громкий скандал, чтобы не отпугнуть подписчиков. А чем больше подписчиков, тем больше спонсоров, тем больше капитализация. А то, что люди массово читерят, — на это смотрят сквозь пальцы. Поэтому у пользователей остается два выбора. Уйти с платформы или делать как большинство. То есть обманывать. Это не мое мнение, это теория игр».

Крамник говорит, что если Chess.com сейчас забанит игроков, которые находятся на высоком счету и за последние два года заработали много денег в призовых турнирах, то им сложно будет объяснить пользователям, где же они были раньше. «Они не могу признать, что была допущена ошибка, — считает Крамник. — Однако это единственный шанс не уничтожить онлайн-шахматы. Если этого сделано не будет, то у честных игроков не будет шансов на победу. Начнется глобальный исход. Процесс уже запущен».

Сам Крамник отказался играть в «Титульных вторниках».

Владимир Крамник. Фото Федор Успенский, «СЭ»

Что делать?

Владимир Борисович подготовил конкретный перечь мер, как усложнить жизнь читерам.

1) Во всех турнирах с призовым фондом ты должен играть под своей фамилией. «Назовите хотя бы одну причину, почему не сделать это обязательным правилом. Кто-то играет под своей фамилией, а кто-то под ником. Ты знаешь, что играешь против Карлсена, но Магнус не знает, кто ему противостоит».

2) Запретить наушники. «Если шахматист играет в наушниках, не важно, проводит он стрим или нет, никакие античерские меры не имеют никакого смысла. Ты можешь поставить хоть сто камер, но получать подсказки в наушник... Я обращался с этим предложением в Chess.com и получил ответ от одного из руководителей платформы. Он написал, что вы абсолютно правы, мы виноваты и обязательно это исправим. Я могу показать это письмо, которое было получено в начале июля. Но ничего не изменилась. Многие продолжают играть в наушниках».

3) Обязательно должна быть камера, которая показывает всю комнату, где находится игрок. «Сейчас две камеры охватывают только малую часть пространства. Элементарно сделать так, чтобы по ходу онлайн-турнира в комнату зашел человек, который бы делал шахматисту подсказки. Технологически это осложнит задачу читерам».

Гроссмейстер подчеркивает, что должны быть разные античитерские системы между любителями и профессионалами. «Если используется одна и та же система, то это приговор, — отметил Крамник. — Потому что любителям надо постоянно смотреть в компьютер (используя ходы по первой линии), чтобы поддерживать высокий уровень, а профи нужно подсматривать время от времени. Возможно, всего один-два хода за партию, и не обязательно использовать ходы только первой линии компьютера».

Владимир Крамник. Фото Федор Успенский, «СЭ»

Два имени

Крамник рассказал, что регулярно общается с ведущими математиками, которые подтверждают его теорию, что любого читера можно выявить. В том числе самого умного. По словам гроссмейстера, за последние два года он заработал на «Титульных вторниках» около 25 тысяч долларов. «Если мне дать только в одной партии каждого турнира три раза посмотреть в компьютер, то я бы заработал минимум в два раза больше. Подчеркну, речь только про одну партию из 11. Это колоссальные деньги».

Используя показатель «перформанса» (рейтинг, на который сыграл шахматист в отдельном взятом турнире. Иногда его называют «турнирный рейтинг». Именно за счет перформанса формируются рейтинге ФИДЕ для шахматистов, у которых изначально нет рейтинга), Крамник высчитал «героев», которые, играя в последнем туре «Титульного вторника» и претендуя на попадание в призы, демонстрируют невероятный скачок в уровне игры. Вдруг играют на совершенно другом уровне.

По методу Крамника адекватная прибавка в рейтинге в решающий момент турнира может составлять до 52 пунктов (человек играет на 50 пунктов рейтинга сильнее, чем обычно. — Прим. «СЭ»). Выше 100 пунктов — один раз в 72 партиях. У 10 шахматистов, попавших в выборку, в решающих турах прибавка к рейтингу в среднем составляла 154 пункта (было проанализировано порядка 40 денежных турниров). А у некоторых шахматистов и под 200. «То есть весь турнир ты играешь с рейтингом 2700, но когда нужно попасть в денежные призы, ты начинаешь стабильно играть на 2800+. Как Карлсен или Каруана. Такого не может быть».

А когда эти люди не играют за призы в последних турах, то их рейтинг обваливается на 263, 262, 257 пунктов... «Перформанс не может падать так резко. Такая пропасть, — это нереально. Только если речь идет про двух разных игроков».

Также в таблице Крамника есть четыре игрока, чей рейтинг, наоборот, стремительно падает в четырех решающих турах. Две фамилии Владимир решил раскрыть. Первый — это он сам (-143 пункта), второй — лидер блиц-рейтинга ФИДЕ Алиреза Фируджа (-108). «Когда в партиях решается, заработем мы деньги или нет, я и Алиреза просто перестаем играть в шахматы», — иронизирует Крамник.

Владимир Борисович, отметил, что скоро назовет все фамилии. «Можно четко определить, кто читерит, а кто не читерит. Цифры это показывают. Если нужно, я раскрою фамилии. Жду от людей аргументов. Закончу, как у Гоголя, и перефразирую: «К нам приехал ревизор», — заключил Крамник.

«Я посмотрел последнее видео Крамника на тему онлайн-читерства на «Титульных вторниках» и думаю, что метод определения нечестной игры надежен, — поделился мнением в своих соцсетях Левон Аронян. — Это напомнило мне отрывок о сумо из книги «Фрикономика». Легкие деньги соблазняют слишком много людей».

«Наконец-то удалось посмотреть последнее видео Владимира Крамника о величайшем кризисе современности в онлайн-шахматах — мошенничестве. Большое спасибо Большому Владу, и надеюсь, что это начало эры прозрачности в шахматах», — поддержал коллегу Гата Камский.