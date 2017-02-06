Павел Колобков: "Вместо двух заместителей министра спорта будет один"

Министр спорта РФ Павел Колобков сообщил о структурных изменениях в ведомстве в ближайшее время. 19 октября он был назначен на эту должность вместо Виталия Мутко, ставшего вице-премьером. Из пяти вакансий заместителей министра в настоящий момент заняты три – Павлом Новиковым, Натальей Паршиковой и Мариной Томиловой. Ранее занимавший аналогичную должность Юрий Нагорных оставил ее по собственному желанию 24 октября. Еще одну вакансию ранее занимал сам Колобков.

- Вместо двух заместителей будет один, отвечающий за спорт, - цитирует "Р-Спорт" Колобкова. - Кандидатуру я сейчас озвучивать не хотел бы, но он появится в самое ближайшее время.

Что касается других направлений, то у нас есть четкое понимание всей структуры, однако говорить о ней, как мне кажется, стоит ближе к тому времени, когда она будет вводиться. В принципе, те сотрудники, которые у нас работают сейчас, меня полностью устраивают. Мы с ними проработали долгое время, я знаю возможности каждого из них.