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Сегодня, 18:10

Анастасия Брызгалова: «Бояться случайно назвать свою страну на Олимпиаде — ужасный опыт, который не хочется повторять»

Антон Бабошин
Корреспондент
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Двукратная чемпионка мира по керлингу Анастасия Брызгалова, на традиционном турнире в Дудинке возобновившая карьеру после трехлетней паузы, рассказала об отношении к выступлению на Олимпийских играх без флага и гимна и ограничениях, которые МОК предлагает использовать для допуска российских спортсменов к соревнованиям.

— По своему опыту могу сказать, что, когда ты приезжаешь на Олимпийские игры и в каждом интервью боишься случайно сказать слово «Россия», это отвратительно, — сказала Брызгалова. — То есть настолько фильтруешь свою речь, что нельзя сказать, как называется твоя страна. Ужасный опыт, и я бы его точно не хотела повторять. Чувствуешь себя белой вороной — вокруг все ходят со своими флагами, гимнами, а ты как будто какой-то меченый. А те условия, которые выставляют сейчас, — мне кажется, ни один спортсмен на них не согласится, это предательство своей страны.

Полностью интервью Брызгаловой и ее партнера Александра Крушельницкого читайте здесь

Анастасия Брызгалова
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