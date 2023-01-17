«QRUSH»: «Headtr1ck» показывает хорошую игру и явно усилит «NiP»

Стример Максим «QRUSH» Илюшин высказался об игровой форме Даниила «headtr1ck» Валитова из «NiP», Данила «donk» Крышковеца из «Team Spirit Academy» и Андрея Кухарского из «Na’Vi».

«Headtr1ck» показывает хорошую игру и явно усилит «NiP». Насколько я знаю, «donk» совсем молодой, пока он не может играть на крупных турнирах, но показывает отличные результаты в FPL. В 2024 году будет одним из главных открытий. В «npl» я не верю, вероятнее всего, «Na’Vi» сделает еще одну замену после ближайшего мейджора», - приводит слова Илюшина Cybersport.Metaratings.ru.

Ранее игрок ростера «BaKs» Алексей «RuFire» Бураков также заявил, что за «headtr1ck» интересно смотреть в «NiP».