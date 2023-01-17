Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Киберспорт
Главная
Киберспорт
CS:GO

Сегодня, 22:29

«QRUSH»: «Headtr1ck» показывает хорошую игру и явно усилит «NiP»

Виталий Косик
Корреспондент
Telegram Дзен

Стример Максим «QRUSH» Илюшин высказался об игровой форме Даниила «headtr1ck» Валитова из «NiP», Данила «donk» Крышковеца из «Team Spirit Academy» и Андрея Кухарского из «Na’Vi».

«Headtr1ck» показывает хорошую игру и явно усилит «NiP». Насколько я знаю, «donk» совсем молодой, пока он не может играть на крупных турнирах, но показывает отличные результаты в FPL. В 2024 году будет одним из главных открытий. В «npl» я не верю, вероятнее всего, «Na’Vi» сделает еще одну замену после ближайшего мейджора», - приводит слова Илюшина Cybersport.Metaratings.ru.

Ранее игрок ростера «BaKs» Алексей «RuFire» Бураков также заявил, что за «headtr1ck» интересно смотреть в «NiP».

Источник: https://cybersport.metaratings.ru/news/qrush-v-npl-ya-ne-veryu-veroyatnee-vsego-navi-sdelaet-eshe-odnu-zamenu-220612/
Киберспорт
Natus Vincere (CS:GO)
0
Читайте также
Месть Джоковича и шансы Медведева. Расклады на Australian Open
Косторная подтвердила расставание с Буяновой и не комментирует переход в парное катание
Межгосударственный авиационный комитет опроверг информацию о смене руководителя
Что известно об Алмазе Сафине, ставшем Героем России посмертно
В Сети высмеяли жену Зеленского после слов о России в Давосе
Путин потребовал не допустить вывоза за границу всего урожая
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Бывший сотрудник ESIC рассказал об обвинениях в адрес украинского киберспортсмена из-за подставных матчей