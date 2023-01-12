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Сегодня, 02:32

Бывший сотрудник ESIC рассказал об обвинениях в адрес украинского киберспортсмена из-за подставных матчей

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший сотрудник Комиссии по добросовестности в киберспорте (ESIC) Алексей «yarabeu» Курлов объяснил, почему обвинил Владимира «Woro2k» Велетнюка в участии в подставных матчах.

«Ситуация следующая: после моих постов со мной связался Woro2k и начал рассказывать, что он честный игрок. Я ему ответил, что могу доказать обратное, так как много игроков в составе Monte были связаны со ставками долгое время. Мне предложили доказать вину, и тогда заплатили бы за проделанную работу. Им это это нужно было для того, чтобы по контракту стянуть с игроков штраф до 100 тысяч долларов и параллельно устранить конкурентов по ставкам внутри команды.

Я считаю так, потому что после доказательств по игрокам и их обещаний об оплате и публичных постах, они не сделали ничего, а продолжили со мной разговор, но уже связанный только с Woro2k. Им надо было, чтобы я забрал свои слова и извинился, сказав, что игрок он честный и порядочный", — цитирует Metaratings.ru Курлова.

Украинский кибеспортсмен Велетнюк сейчас играет за Monte. Ранее он выступал за MAD Lions, forZe, Lin4devateli и Haunted Familly.

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