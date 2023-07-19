15-летний российский вундеркинд может присоединиться к Team Spirit

К киберспортивной организации Team Spirit присоединится молодым российским вундеркиндом.

По информации Cybersport.Metaratings.ru, 15-летний россиянин Алан Satanic Галлямов посетил буткемп Team Spirit. Не исключено, в ближайшее время организация сделает анонс о подписании игрока. Однако, пока преждевременно думать, что Satanic будет подписан в качестве игрока основного состава по Dota 2.

Satanic входит в топ-20 рангов в Dota 2. Молодой игрок уже долгое время проживает во Вьетнаме, поэтому играет паблики на серверах Юго-Восточной Азии.