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DOTA 2

Сегодня, 07:12

Колтан: «Мозг подсказывает, что Team Spirit навряд ли пройдет в топ-4, но сердечко всегда с ней»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Аналитик и комментатор Александр «Santa» Колтан сделал прогноз на первую четверку The Bali Major 2023.

«Я не люблю давать такие предикты на топ-4, так как это все рандомню, «бабка надвое сказала», тем более на LAN-турнирах. Могу сказать, что будут BetBoom Team и Gaimin Gladiators. Потом beastcoast — мне очень нравится эта команда, она напоминает из Dota Allstars СНГ-коллективы, плюс Parker какой-то «бандит», очень жестко играет. Ну и еще одно место пусть достанется Team Spirit. Мозг подсказывает, что она навряд ли пройдет в топ-4, но сердечко всегда с ней», — цитирует Metaratings.ru Колтана.

В верхнюю сетку плей-офф вышли Liquid, PSG.LGD, BetBoom Team, Tundra Esports, beastcoast, Gaimin Gladiators, Quest Esports и Team Aster. В нижней сетке сыграют Team Spirit, Azure Ray, Shopify Rebellion и 9 Pandas.

Источник: https://cybersport.metaratings.ru/news/santa-bb-team-i-team-spirit-voidut-top-4-the-bali-major/
Team Spirit (Dota 2)
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