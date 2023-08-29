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DOTA 2

Сегодня, 21:08

В ФКСР отреагировали на снятие сборной Украины с чемпионата мира по Dota 2

Константин Белов
Корреспондент
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Президент Федерации компьютерного спорта России (ФКСР) Дмитрий Смит в комментарии для «СЭ» назвал политическим решение сборной Украины по Dota 2 сняться с чемпионата мира после первого поражения.

28 августа украинцы проиграли команде Киргизии и вылетели в нижнюю сетку, где должны были сыграть против сборной Индонезии. 28 августа Международная федерация киберспорта (IESF) сняла запрет на выступление российских команд с национальным флагом и гимном в соревнованиях под своей эгидой.

«Очень печально, что коллеги из Украины принимают решения, исходя не из спортивных принципов, а решая свои политические задачи. Особенно обидно, что снимают спортсменов после первого же поражения в верхней сетке, не дав возможности показать результат. Эта ситуация только подтверждает, что спорт действительно должен быть вне политики», — сказал Смит «СЭ».

Чемпионат мира по Dota 2 по версии IESF проходит в румынском городе Яссы с 26 августа по 3 сентября.

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