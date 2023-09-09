Fn присоединится к Team Spirit

Сегодня, 21:26
Киберспортивная организация Team Spirit продолжает вести работу над открытием второго состава по Dota 2, сообщает Cybersport.Metaratings.ru.
По информации источника, еще одним игроком нового состава станет Ростислав fn Лозовой. 29-летний киберспортсмен ради присоединения к новой команде сменит позицию и будет выступать на оффлейне.
Отмечается, что команда может выступать под другим тегом, как это было до подписания основного состава организации ранее. Тогда игроки выступали под тегом Yellow Submarine.