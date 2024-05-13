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Миранчук чуть не забил «Роме» в одном из важнейших матчей сезона. Но «Аталанта» справилась и без его гола

«Аталанта» Миранчука обыграла «Рому» в 36-м туре серии А
Артем Белинин
Корреспондент отдела футбола
Полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук против футболиста «Ромы» Эдоардо Бове.
Фото Reuters
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Бергамаски выиграли битву за Лигу чемпионов.
Италия. Серия А. 36-й тур
12 мая, 21:45. Atleti Azzurri D'Italia (Бергамо)
Аталанта
2:1
Рома

Гонка за титул в Италии завершена, с медалями плюс-минус тоже все понятно. Внезапно главная интрига чемпионата развернулась там, куда обычно не смотрит никто, кроме фанатов — на 5-6 местах. Именно занимающие их «Аталанта» и «Рома» бились в важнейшей игре за путевку в Лигу чемпионов. Но, несмотря на выявление победителя, развязка еще впереди.

Несмотря на то, что «Аталанта» играет на три фронта, на одну из важнейших встреч этого отрезка сезона Гасперини никого не поберег. Разве что защитник Скальвини, не так давно залечивший травму, остался в запасе — остальную основу тренер бергамасков выпустил биться за пятое место. Миранчук остался в запасе.

У «Ромы» с турнирными задачами было попроще, так что в ротации не было смысла. Но ситуация у Даниэле Де Росси была безвыходная — Пауло Дибала получил уже восьмую травму за сезон и оказался недоступен; защитник Спинаццола тоже пострадал и не мог помочь. Пришлось выкручиваться при помощи Бальданци и Анхелиньо.

Футболистам &laquo;Ромы&raquo;, &laquo;Монако&raquo; и &laquo;Айнтрахта&raquo; предстоит побороться за&nbsp;место в&nbsp;турнирной таблице. Расклады в топ-5 лигах Европы. Кто может выйти в Лигу чемпионов и Лигу Европы уже в выходные?

При неравных составах дома у «Аталанты» игра пошла предсказуемо — бергамаски в первые же минуты задушили римлян. Первые пять минут гости просто не знали, куда деваться — угловой за угловым при владении мячом 72:28 в пользу «Аталанты» пережить было непросто. «Рома» пережила, чуть выправив ситуацию по владению, но расклады были ясны.

Держались римляне недолго. Уже на 18-й минуте Шарль Де Кетеларе (один из основных конкурентов Миранчука, кстати) красиво положил из штрафной, обойдя защиту. А еще через две минуты он же удвоил преимущество — вновь из штрафной, и вновь не встретив особого сопротивления.

Два подряд пропущенных отправили римлян в состояние грогги — до конца первого тайма осмысленных и опасных атак у них не было. Зато были у бергамасков — тот же Де Кетеларе мог оформить минимум хет-трик в первые 45 минут; звон своих штанг римляне также слышали дважды.

Полузащитник «Аталанты» Шарль Де Кетеларе бьет по воротам «Ромы».
Фото Global Look Press

Второй тайм начался в духе первого — «Аталанта» вновь забрала мяч и побежала атаковать. И когда показалось, что уже совсем скоро бергамаски забьют третий и закроют все вопросы в игре, вышедший на поле после перерыва Тэмми Абрахам на 64-й минуте заработал пенальти! 11-метровый блестяще реализовал Пеллегрини.

С этого момента все поменялось — «Аталанта» исчезла с поля. На 20 минут «Рома» полностью захватила инициативу, атаковала и била острее соперника, но не везло — вратарь бергамасков Карнесекки набивал сейвы. А ближе к концу матча хозяева опомнились и вернулись в дело.

Миранчук наконец появился на поле — Гасперини выпустил его на 87-й минуте. Де Кетеларе тренер менять не решился, отправив россиянина в полузащиту, но Алексей и там нашел себе место. За пару отведенных ему минут он чуть не отдал голевую передачу (Копмайнерс промазал) и чуть не забил сам.

Усилий Миранчука и всей команды хватило, чтобы в добавленные четыре минуты поддавить «Рому» и не дать ей создать опасность. Счет доохраняли — «Аталанта» победила со счетом 2:1. Бергамаски ушли в отрыв от римских преследователей — 63 балла пока что гарантируют пятое место и Лигу чемпионов на следующий сезон. Если команда Гасперини не оступится — останется в элитном турнире, а, быть может, даже поднимется в топ-4.

Футболисты &laquo;Аталанты&raquo; могут помочь Италии заполучить девять еврокубковых путевок. Италия может получить девять еврокубковых путевок. Для этого нужно брать Лигу Европы и Лигу конференций

«Роме» же не стоит расстраиваться — шансы на Лигу чемпионов еще есть, как бы странно это ни звучало. Если «Аталанта» останется на пятой строчке и победит в Лиге Европы, где ее ждет финал против «Байера», то шестое место серии А тоже получит путевку в ЛЧ. Теперь римлянам нужно болеть за бергамасков в еврокубках и против них в серии А. Ну и самим не терять очки, чтобы не пропустить вперед «Лацио».

Алексей Миранчук
Футбол
ФК Аталанта
ФК Рома
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