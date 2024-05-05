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Киберспорт

Сегодня, 15:05

СМИ: на турнире по киберспорту в Дании запретили упоминать теракт в «Крокусе»

Фото Андрей Эрштрем, Известия
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Британский журналист Ричард Льюис на своем сайте заявил, что организаторы турнира PGL Copenhagen Major по CS2 в Копенгагене проявили русофобскую позицию после требования правительства Дании, информирует РИА Новости.

Как сообщает Льюис, власти Дании до начала «мэйджора» связались с организаторами и сделали несколько «запросов», чтобы во время трансляций ничего нельзя было бы расценить как политическое сообщение о России. После этого было принято решение не использовать международные флаги команд, а также было запрещено использование слова «Россия».

По информации британского журналиста, две команды настоятельно советовали своим игрокам не обсуждать и не сочувствовать жертвам теракта в «Крокусе Сити Холле» в подмосковном Красногорске 22 марта, в результате которого погибли 144 человека.

За соблюдением такой политики в отношении российских игроков следил министр культуры Дании Якоб Энгель-Шмидт, который после старта турнира призвал организаторов отстранить российских киберспортсменов. В материале отмечается, что сам Энгель-Шмидт ранее был признан виновным в вождении автомобиля под воздействием кокаина, а его лишили прав на три года.

Престижный турнир по CS2 с призовым фондом 1,25 миллиона долларов прошел в Копенгагене с 17 по 31 марта, в нем принимали участие 18 россиян, несмотря на отстранение российской команды 9Pandas из-за проблем с визами. Победителем стала украинская команда Natus Vincere.

Источник: РИА
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