Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Техно
Главная
Техно
Киберспорт

Прогнозы на спорт

13 марта, 14:25

StRoGo, anastaze и PCH3LK1N примут участие в новом сезоне FONBET MEDIA ELEAGUE

FONBET MEDIA ELEAGUE.
Фото ФОНБЕТ
Telegram Дзен

Турнир пройдет в два этапа с 1 по 7 апреля в Москве. Участники поборются за призовой фонд в 2 миллиона рублей.

Групповой этап FONBET MEDIA ELEAGUE пройдет в онлайн-формате 1-2 апреля. По его итогу будет составлена сетка плей-офф. Матчи плей-офф и гранд-финал турнира пройдут в LAN-формате по системе Double Elimination в Москве c 6 по 7 апреля.

В проект приглашены: StRoGo, anastaze, qrush, m4gaaaa, PCH3LK1N, helin139, uglyfacekid, ahrinyan, des0ut, stanislaw и другие

Все матчи турнира будут показаны в прямом эфире на Twitch-канале FONBET MEDIA ELEAGUE.

Головокружительный бонус от FONBET: зарегистрируйся и получи до 15 000 рублей на первую ставку без депозита

18+ Реклама. Рекламодатель: ООО «ФОНКОР» (ИНН: 7726752148).

Киберспорт
Прогнозы на спорт
2
0
Читайте также
Лыжница Суркова заявила, что российские старты сейчас не хуже международных
Кузяев дал интервью на французском языке после матча с «Лансом»
В Москве скончался оперный певец Евгений Кунгуров
«Автобусы» Разина, мужицкий характер от Заварухина, обвинения от Юрова. Что произошло после матча «Автомобилист» - «Металлург»
Сирена об эвакуации прозвучала в Оренбурге
Экс-депутата Норвегии объявили в розыск в РФ за наемничество на стороне ВСУ
Популярное видео
EPICENTER: Moscow - главное киберспортивное событие в России
Гранд-финал турнира EPICENTER по CS:GO
Мыльников, Дер-Аргучинцев, Дронов: вылет «Трактора»
Шалунов: травма Фукале, ответ Заварухину, «Локомотив» в финале
«Локомотив» вышел в финал Кубка Гагарина
«Торонто» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: полуфинал Суперкубка Саудовской Аравии
«Аль-Иттихад» — «Аль-Вехда»: полуфинал Суперкубка Саудовской Аравии
РПЛ: видео голов 23-го тура 8 апреля
«Рейнджерс» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 23-го тура 7 апреля
Продолжит ли работу в лиге главный арбитр Алексей Анисимов?
«Миннесота» — «Виннипег»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 23-го тура 6 апреля
Гатиятулин отказался от предложения «Сибири» и возглавит «Ак Барс»
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
Тренер «Трактора» Заварухин угрожает игроку «Локомотива» Шалунову
«Миннесота» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Российскую команду 9Pandas отстранили от мейджора по CS2 в Дании из-за проблем с визами