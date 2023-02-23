Де Брейне, Ройс и Бруну Фернандеш вошли в новую команду недели FIFA 23

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Компания EA Sports представила 17-ю команду недели FIFA 23, игроков которой можно использовать в режиме Ultimate Team. Она составляется на основе реальных заслуг игроков в этот промежуток времени.
Самую высокорейтинговую карточку получил полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брейне — 93 OVR. 31-летний бельгиец забил гол и сделал голевую передачу в матче 12-го тура чемпионата Англии против «Арсенала» (3:1).
Midfield dominance ?#TOTW 1??7?? has arrived in #FUT in #FIFA23. pic.twitter.com/myDOSogqt9— EA SPORTS FIFA (@EASPORTSFIFA) February 22, 2023
Наборы с этими карточками доступны в течение недели начиная со среды, 22 февраля.