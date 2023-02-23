Де Брейне, Ройс и Бруну Фернандеш вошли в новую команду недели FIFA 23

Компания EA Sports представила 17-ю команду недели FIFA 23, игроков которой можно использовать в режиме Ultimate Team. Она составляется на основе реальных заслуг игроков в этот промежуток времени.

Самую высокорейтинговую карточку получил полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брейне — 93 OVR. 31-летний бельгиец забил гол и сделал голевую передачу в матче 12-го тура чемпионата Англии против «Арсенала» (3:1).

Наборы с этими карточками доступны в течение недели начиная со среды, 22 февраля.