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Сегодня, 06:05

Де Брейне, Ройс и Бруну Фернандеш вошли в новую команду недели FIFA 23

Евгений Козинов
Корреспондент
Кевин де Брейне.
Фото Reuters
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Компания EA Sports представила 17-ю команду недели FIFA 23, игроков которой можно использовать в режиме Ultimate Team. Она составляется на основе реальных заслуг игроков в этот промежуток времени.

Самую высокорейтинговую карточку получил полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брейне — 93 OVR. 31-летний бельгиец забил гол и сделал голевую передачу в матче 12-го тура чемпионата Англии против «Арсенала» (3:1).

Наборы с этими карточками доступны в течение недели начиная со среды, 22 февраля.

Кевин де Брейне
Футбол
ФК Манчестер Сити
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