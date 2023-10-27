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27 октября, 01:53

Экс-защитник «Спартака» Кофрие вошел в новую команду недели FC 24

Евгений Козинов
Корреспондент
Максимилиано Кофрие (справа) против Александра Ляказетта.
Фото AFP
Шестая команда недели FC 24.
Фото Twitter
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Компания EA Sports представила шестую команду недели нового футбольного симулятора FC 24 (продолжение FIFA 23), игроков которой можно использовать в режиме Ultimate Team. Она составляется на основе реальных заслуг игроков в этот промежуток времени.

Специальную TOTW-карточку с рейтингом 80 OVR получил защитник «Клермона» Максимилиано Кофрие, права на которого французский клуб летом выкупил у «Спартака». 26-летний бельгиец сделал голевую передачу в матче 9-го тура чемпионата Франции против «Лиона» (2:1).

Шестая команда недели FC 24.
Фото Twitter

Наборы с этими карточками доступны в течение недели начиная со среды, 25 октября.

ФК Клермон Фут
Максимилиано Кофрие
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